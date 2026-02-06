Espana agencias

Joan Gaspart sobre los presuntos pagos a Negreira: "El Barça jamás ha cometido una ilegalidad"

El exvicepresidente del FC Barcelona (1978-2000) y expresidente del club blaugrana (2000-2003), Joan Gaspart, ha negado pagos del Barça al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier Enríquez a cambio de favores de los colegiados: "El Barça jamás ha cometido una ilegalidad".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras comparecer en calidad de testigo este viernes en la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, que investiga si los pagos que el FC Barcelona realizó a Negreira y a su hijo --más de 7 millones de euros entre 2001 y 2018-- se corresponden con una presunta retribución ilegítima para conseguir favores arbitrales.

La relación con Negreira comenzó bajo el mandato de Joan Gaspart en 2001, aunque este viernes ha dicho que no lo conoce y que no estaba al corriente de todos los contratos que hacía el Barça, y los pagos se mantuvieron durante las presidencias de Joan Laporta (durante su primer mandato), Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, hasta que cesaron en mayo de 2018.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

