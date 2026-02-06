Espana agencias

Detenidas 21 personas en Madrid que se dedicaban al tráfico ilícito de armas y de munición

Madrid, 6 feb (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a 21 personas en Madrid por tráfico ilícito de armas y munición en el marco de una operación que se ha saldado con la incautación de gran cantidad de munición, varias armas de fuego, droga, dinero y otros efectos relacionados con la actividad delictiva investigada.

Según ha informado este viernes la Dirección General de la Guardia Civil, los detenidos integraban una organización criminal dedicada al desvío de armas de fuego del mercado legal al mercado ilegal.

La investigación de la que se ha denominado operación Trampantojo se inició tras la denuncia de uno de los integrantes de la organización por el supuesto robo de 17 armas de fuego de un domicilio en Valle del Alagón (Cáceres).

Las pesquisas permitieron concluir que el denunciante formaba parte de una organización criminal dedicada al desvío de armas de fuego del mercado legal al mercado ilegal mediante la interposición de denuncias falsas por robo o pérdida.

Una vez reportadas como sustraídas, las armas eran vendidas en el mercado ilegal al triple del precio al que pueden ser adquiridas en un establecimiento autorizado por personas que cuentan con licencia de armas.

De manera paralela, se descubrió que esta organización también se dedicaba al tráfico de municiones, para lo que contaban con la connivencia de los responsables de una armería que les entregaban la munición tras falsear los registros de venta y control de la misma.

Durante la operación se han realizado seis registros, cuatro en domicilios ubicados en la Cañada Real Galiana (Madrid); uno en una armería de Madrid; y otro en un domicilio en el Valle del Alagón (Cáceres).

En estos registros se ha intervenido una pistola de última generación, de la que uno de los investigados trató de desprenderse, cargadores de pistola, más de 8.000 cartuchos de distintos calibres de arma corta, una escopeta semiautomática, 320 gramos de cocaína, 160 gramos de heroína, cerca de 32.000 euros en efectivo y diversos dispositivos electrónicos, como ordenadores y teléfonos móviles.

Esta operación se enmarca dentro del Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego (PICAF) de la Guardia Civil que, a nivel nacional, tiene encomendada en exclusiva la competencia sobre el control de las armas y explosivos.

Las investigaciones se han desarrollado bajo la dirección de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de la localidad de Coria (Cáceres), en coordinación con la Fiscalía Provincial de Cáceres.

La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por distintas unidades de investigación de la Guardia Civil y en su fase final ha contado con el despliegue de cerca de 200 agentes para la realización de los registros y detenciones. EFE

