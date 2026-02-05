Rocío de Meer (Vox) dice que las "políticas de fronteras abiertas" están "rompiendo" España y pide deportaciones masivas

El señalamiento de que el 63% de los delitos sexuales cometidos en Pamplona corresponde a extranjeros centró el discurso de la portavoz nacional de Vox de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, Rocío de Meer, después de conocerse una presunta agresión sexual a un niño de cuatro años en un centro tutelado por el Gobierno de Navarra. De acuerdo con el medio, De Meer subrayó esta cifra, recogida en un informe de la Policía Foral, para sostener su denuncia de que las políticas migratorias del Gobierno central han facilitado la comisión de delitos graves y han modificado negativamente la vida en barrios y pueblos de España.

En declaraciones realizadas en Pamplona y recogidas por el medio, De Meer responsabilizó directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a sus socios parlamentarios de lo que calificó como un efecto nocivo de las “políticas de fronteras abiertas”. Según publicó el medio, la diputada de Vox definió como reaccionario e insuficiente el abordaje oficial ante la sucesión de casos recientes, y reclamó al Gobierno la puesta en marcha “lo antes posible” de deportaciones masivas de extranjeros responsables de delitos graves. De Meer insistió en que el caso del niño agredido, unido a otros precedentes de violaciones a menores que mencionó en diferentes puntos del país, representan para Vox las consecuencias directas de una política migratoria que describió como irresponsable por parte del Gobierno de España y sus socios parlamentarios, entre ellos Sumar y Podemos.

El medio detalló que De Meer vinculó el suceso concreto de Navarra con una supuesta tendencia estadística, apoyando su argumentación en la proporción de extranjeros implicados en delitos sexuales según los datos policiales de la capital navarra. La portavoz expresó que “no puede dejar a nadie indiferente” la noticia de la agresión al niño en un centro tutelado, y consultada sobre la nacionalidad del presunto agresor, señaló que “da la casualidad de que es extranjero”, resaltando que este dato no es excepcional, sino recurrente. De Meer consideró ineludible admitir este hecho: “Cualquiera que cierre los ojos ante esa realidad, está cerrando los ojos ante el 63% de las agresiones sexuales que suceden aquí”.

En su intervención, De Meer vinculó el incremento de delitos graves con el actual enfoque migratorio del Gobierno central, criticando especialmente las “regularizaciones masivas” pactadas entre el PSOE, Sumar y Podemos, que describió como un nuevo episodio en una línea política que, en su opinión, “ya vemos el daño que están haciendo en nuestra sociedad”. Según consignó el medio, la diputada insistió en que estas medidas representan, en su visión, la culminación de políticas que perjudican el tejido social desde perspectivas económica, cultural, social e identitaria.

La portavoz de Vox expresó ante los medios, según lo publicado, que la vida cotidiana se ha visto modificada al punto de que “nuestros barrios, nuestros pueblos, son lugares hostiles, son lugares irreconocibles”, añadiendo que la población española ahora experimenta, según su diagnóstico, una sensación de extrañeza y minoría en su propio entorno. En línea con esta visión, De Meer anunció que Vox presentó en Navarra –y replicó en otras regiones– una moción para combatir lo que denominó “sustitución demográfica”, una expresión que asoció a los efectos de la inmigración y que atribuyó a la “agenda política” del Gobierno de Sánchez. La presentación de esta moción tiene como objetivo revertir, según la portavoz, las políticas “suicidas” que Vox atribuye al Ejecutivo y a sus aliados.

De Meer reiteró, según detalló el medio, la urgencia de establecer mecanismos de expulsión inmediata para extranjeros condenados por delitos graves. Subrayó que esa medida, calificada por la dirigente como “más urgente cada día”, debe implantarse como respuesta a la preocupación de las víctimas y al efecto que, según su discurso, tiene el multiculturalismo impulsado por el Ejecutivo. Argumentó que la secuencia de agresiones sexuales recientes a menores en distintas provincias de España tendría que haber motivado respuestas gubernamentales más rápidas y severas.

En el capítulo referido a las responsabilidades institucionales específicas, De Meer acusó de negligencia a la consejería de Asuntos Sociales de Navarra, aludiendo a fallos tanto en la gestión de protocolos como en la convivencia dentro del propio centro tutelado. En su declaración, indicó que el menor agredido compartía espacio con un adolescente magrebí de 16 años sin que estuviera justificada tal convivencia, según la información que maneja la portavoz. Relacionó este hecho con la actuación del Gobierno foral que, según su criterio, retira a menores del entorno familiar alegando desamparo, pero sin proporcionar condiciones de seguridad efectivas en los recursos dependientes de la administración.

El medio señaló que De Meer atribuyó al Gobierno de Navarra y a la presidenta María Chivite una coautoría en la situación padecida por el menor, argumentando que el modelo de intervención institucional que, en su opinión, prioriza el alejamiento de los niños de sus familias biológicas, no garantiza el bienestar ni previene situaciones de violencia. Definió la experiencia del menor como un “infierno en vida” y atribuyó la continuidad de este escenario a la política migratoria en vigor.

A lo largo de su comparecencia, De Meer sumó una serie de ejemplos de agresiones sexuales a menores que han ocupado titulares nacionales en los últimos años, como la violación de una menor en Pamplona meses atrás, un caso similar en Gran Canaria y el ataque de un grupo en Azuqueca a una niña de 15 años, que identificó como “la manada de Azuqueca”. En todas estas situaciones, relacionó directamente la inmigración y las políticas gubernamentales para denunciar la responsabilidad tanto del Gobierno central como de formaciones políticas que, según la portavoz, ahora muestran cambios de postura al respecto.

La intervención cerró reclamando la revisión inmediata de las políticas migratorias y la adopción de medidas de expulsión para extranjeros implicados en delitos, reiterando el mensaje de urgencia y la necesidad de evitar nuevas víctimas en el contexto descrito. Las afirmaciones y argumentos de De Meer, recogidos de forma extensa por el medio, ilustran la posición de Vox sobre inmigración, delincuencia y la gestión de menores en los servicios sociales.