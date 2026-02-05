Robles se solidariza con la exconcejala del PP de Móstoles que ha denunciado haber sufrido acoso

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha solidarizado este jueves con la concejala del PP de Móstoles que ha denunciado haber sufrido acoso por parte del alcalde de la ciudad, Manuel Bautista e invita a las mujeres a denunciar cuando sufran este tipo de episodios.

"Todo mi apoyo a cualquier mujer que en este momento tiene miedo a denunciar", ha exclamado la ministra tras lamentar que las mujeres sean "víctimas de comportamientos machistas con carácter general", en una entrevista en 'La 1' que ha recogido por Europa Press.

En la misma línea, Robles ha animado a las mujeres a que "no se sientan solas, ni desamparadas, ni en política, ni en ningún sitio".

"Cada vez que una mujer, en cualquier sitio, es objeto de un acoso, lo somos todos. Y, por lo tanto, mi solidaridad con cualquier mujer que en cualquier momento está sufriendo esto, y sobre todo con aquellas que tienen miedo, o que no se sienten acompañadas, y que por eso no dan el paso de denunciar", ha concluido.