Espana agencias

El Gobierno convoca el concurso para proveerse de urnas y material para procesos electorales por 1,4 millones de euros

La Dirección General de Política Interior ha abierto un proceso de licitación por más de un millón de euros para adquirir y distribuir elementos necesarios en futuras jornadas de votación, con prioridad para empresas que incluyan trabajadores con discapacidad

Guardar

La convocatoria se distingue porque concede prioridad a aquellas empresas que emplean a personas con discapacidad, conforme aparece en los pliegos y requisitos del concurso público. Esta política busca incentivar la integración laboral de colectivos que enfrentan barreras de acceso al empleo. La Dirección General de Política Interior, dependiente del Ministerio del Interior, ha lanzado un proceso de licitación para proveer urnas y equipos de oficina destinados a jornadas electorales, cuya inversión total supera los 1,4 millones de euros, según informó el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De acuerdo con lo publicado por el BOE y recogido por diversos medios, el procedimiento prevé la adquisición y distribución de distintos materiales necesarios para la organización de procesos electorales o consultas populares. El acuerdo marco tendrá una duración de cuatro años, lo que permitirá cubrir la demanda de material durante futuros comicios que se celebren en este período.

La licitación contempla dos lotes diferenciados: el primero corresponde a urnas específicas para la votación, mientras que el segundo incluye lotes de material de oficina, indispensables para la gestión administrativa en cada jornada electoral. El monto global destinado a la adquisición de ambos lotes asciende a 1.423.151,46 euros, según detalló el medio oficial.

El número mínimo propuesto de operadores que podrán participar en esta licitación es de cinco, mientras que el máximo admitido alcanza los veinte, tal como consignó el BOE. Para optar a alguno de los lotes, las empresas deberán cumplir varios requisitos de solvencia administrativa y técnica. Entre las condiciones figura la obligación de estar al día tanto en las aportaciones a la Seguridad Social como en las obligaciones tributarias. Además, se requiere que las sociedades extranjeras presenten una declaración formal en la que acrediten su disposición a someterse a la legislación española vigente.

En relación con la experiencia exigida, el pliego de condiciones indica que las empresas candidatas tendrán que demostrar trabajos realizados de naturaleza similar en los tres años inmediatos anteriores a la convocatoria, validados por certificaciones de buena ejecución. Para el lote uno —referido a urnas—, el importe mínimo anual de los trabajos previos debe ser igual o superior a 129.243 euros. En el caso del lote dos —kit de material de oficina—, el umbral fijado es de 119.808 euros anuales.

Tal como detalló el BOE, el periodo establecido para la recepción de ofertas o solicitudes de participación se extiende hasta las 12:00 horas del 20 de marzo de 2026. Este margen de tiempo ofrece a las empresas interesadas la oportunidad de recopilar la documentación necesaria y cumplir con las exigencias establecidas en el concurso.

Dentro de los criterios para la adjudicación se establece expresamente una preferencia para aquellas compañías que cuenten en sus plantillas con trabajadores discapacitados, en consonancia con los objetivos de fomento del empleo inclusivo promovidos por la administración pública. Los requisitos buscan garantizar no solo la solvencia técnica y económica de quienes concurran a la licitación, sino también el cumplimiento de objetivos sociales relacionados con la igualdad de oportunidades en el mercado laboral.

Este acuerdo marco refleja la planificación anticipada de la administración en materia electoral, permitiendo disponer de los recursos materiales esenciales para la celebración de elecciones o consultas populares en el tiempo y forma requeridos, tal como recoge el Boletín Oficial del Estado.

Temas Relacionados

Procesos electoralesGobierno de EspañaMinisterio del InteriorDirección General de Política InteriorBoletín Oficial del EstadoEspañaMadridUrnasMaterial electoralLicitaciónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Pueyo (CHA): "Los aragoneses necesitamos partidos territoriales fuertes para dejar de ser una comunidad de segunda"

Jorge Pueyo insta a fortalecer la representación parlamentaria autonómica, critica la gestión y privatización del Ejecutivo actual y exige nuevas políticas en financiación, vivienda y servicios esenciales para evitar el retroceso social y económico en Aragón

Pueyo (CHA): "Los aragoneses necesitamos

PP de Móstoles apela a la presunción de inocencia del alcalde tras las acusaciones de acoso: "El proceso fue archivado"

Fuentes del partido señalan que el expediente sobre los supuestos hechos no recibió respaldo jurídico y fue cerrado tras no presentarse pruebas, subrayan que la edil no acudió a la justicia ni interpuso denuncia formal

PP de Móstoles apela a

El presidente de la Asamblea abre este jueves con Unidas la ronda de consultas para proponer candidatura a la Junta

Manuel Naharro inicia reuniones con portavoces de todas las formaciones políticas tras unos comicios sin mayoría definida, para avanzar hacia la designación de una persona que pueda asumir la máxima responsabilidad institucional en la comunidad extremeña

El presidente de la Asamblea

Feijóo pide a Sánchez dejar de tomar a la gente por "idiota" ante el "caos" ferroviario y no "jugar con la seguridad"

En un acto en Huesca, Alberto Núñez Feijóo cuestionó la gestión ferroviaria de Pedro Sánchez, señalando inseguridad y fallos tras accidentes mortales, y reclamó respeto para las víctimas así como soluciones urgentes sobre el sistema de transporte público

Feijóo pide a Sánchez dejar

Feijóo pide unir el voto de centroderecha en el PP ante el crecimiento de Vox: "El desahogo tiene que ser útil"

Feijóo insta a quienes se sienten defraudados con Sánchez a apoyar la candidatura de Jorge Azcón, argumenta que la fragmentación de preferencias entre partidos derechistas beneficia al PSOE y sostiene que sólo una mayoría sólida permitirá un cambio real en Aragón

Feijóo pide unir el voto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia europea da la

La Justicia europea da la razón a Puigdemont y anula la decisión del Parlamento que le quitó la inmunidad por falta de “imparcialidad”

Un padre retira del testamento a su hija para darle todo a un familiar lejano que le cuidó en sus últimos días: la Justicia determina que no lo dejó por escrito

La fragata ‘Álvaro de Bazán’ de la Armada se une al portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ en su despliegue en el golfo de Vizcaya

Cortado el túnel de la M-13, la M-14 y las estaciones de metro del aeropuerto de Barajas por la rotura de una tubería en la avenida Logroño, Madrid

Sánchez pisa el acelerador en una semana crítica para el PSOE, el Gobierno y la legislatura: máxima preocupación por Alegría, pero no solo

ECONOMÍA

BBVA obtiene un beneficio récord

BBVA obtiene un beneficio récord de 10.511 millones en 2025, un 4,5 más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El BCE mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% tras la caída de la inflación y el moderado crecimiento de la eurozona

¿Quién se coge más bajas? Los menores de 40 y las mujeres piden más permisos, pero las de los hombres mayores de 55 duran más tiempo

Invertir en vivienda desde 50 euros: la financiación colectiva acerca la especulación a los particulares con promesas de alta rentabilidad y alto riesgo

DEPORTES

Antonio Najarro, el gurú y

Antonio Najarro, el gurú y coreógrafo español que ha creado el ejercicio de patinaje artístico de EEUU para los Juegos Olímpicos de Invierno: “Creo que vale el oro”

Andrea Piccolo, de campeón de Europa de ciclismo a ser arrestado por la policía por llevar billetes falsos y una porra en su coche

Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco

Steffi Graf, la tenista que conquistó el ‘Career Grand Slam’ con 19 años de la que nadie habla

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey