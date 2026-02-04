Espana agencias

La Audiencia Nacional deja en libertad bajo fianza a Francisco de Borbón pero le prohíbe salir de España

El magistrado impone medidas cautelares al investigado, incluido el pago de una fianza de 50.000 euros, comparecencias semanales y entrega de pasaporte, tras su arresto por su supuesta participación en una red vinculada al mayor decomiso de cocaína en España

Los detalles de las medidas judiciales impuestas incluyen la obligación de Francisco de Borbón de presentar una fianza de 50.000 euros, comparecer semanalmente en el juzgado y entregar el pasaporte, junto con la prohibición de abandonar el territorio nacional. Esta resolución se produce tras su detención y posterior puesta a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, el magistrado Francisco de Jorge, en el marco de una investigación que sigue el rastro de una presunta red criminal vinculada con narcotráfico y blanqueo de capitales, según informó Europa Press.

El arresto de Francisco de Borbón, hijo del duque de Sevilla y primo del Rey emérito Juan Carlos I, se relaciona con su supuesta participación en actividades de blanqueo de capitales dentro de una causa centrada en el ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Óscar Sánchez Gil. Este exalto cargo policial habría tenido un rol preponderante en la organización investigada, de acuerdo con Europa Press, que cita tanto fuentes judiciales como policiales.

Según reportó Europa Press, el juez ha extendido medidas similares a los otros dos detenidos presentados ante la autoridad judicial este miércoles: Tirso Muyo y Claudia Mireya Muñoz. Ambos han quedado en libertad provisional bajo fianzas de 60.000 y 20.000 euros, respectivamente, con las mismas restricciones que se impusieron a Francisco de Borbón: comparecencias semanales, entrega de pasaporte y prohibición de abandonar España.

El operativo que motiva la causa judicial tiene su origen en el descubrimiento de más de 20 millones de euros en efectivo ocultos en la vivienda del exjefe policial investigado, según detalló Europa Press. Este hallazgo impulsó nuevas diligencias y permitió avanzar en la identificación de presuntos partícipes en la red, entre ellos Francisco de Borbón.

La trama bajo investigación abarca una posible actividad estructurada de tráfico de cocaína y delitos contra la hacienda pública. El detonante del caso fue la incautación de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) durante octubre de 2024, en el que intervinieron la Policía y la Agencia Tributaria, describe Europa Press. Se trata del cargamento más voluminoso interceptado en territorio español y el segundo de mayor magnitud en Europa, circunstancia que llevó a priorizar la investigación sobre las actividades de la presunta organización.

Según publicó El País y refrendó Europa Press a partir de fuentes policiales, Francisco de Borbón figuró entre los cuatro nuevos arrestados como consecuencia de las pesquisas en torno a empresas posiblemente ligadas al tráfico de drogas. Las autoridades tratan de esclarecer la posible conexión de estas sociedades con la distribución e introducción de estupefacientes a gran escala en Europa, así como las vías utilizadas para el supuesto blanqueo de los ingresos ilícitos.

El papel atribuido al exjefe de la UDEF en la organización investigada habría permitido facilitar operaciones logísticas y financieras, según la información manejada por el juzgado, consigna Europa Press. La cantidad de dinero localizada, superior a los 20 millones de euros, permitió vincular las manipulaciones financieras con actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico, base central de la imputación contra los ahora puestos en libertad bajo fianza.

Las medidas cautelares aplicadas buscan asegurar la presencia de los imputados en el proceso y evitar posibles movimientos patrimoniales que dificulten la investigación. Europa Press destaca que las decisiones adoptadas por el magistrado respondieron a la solicitud de la Fiscalía Antidroga, en un contexto de máximo interés judicial sobre las ramificaciones de este caso y sobre las estructuras empresariales y personales presuntamente implicadas.

