El PP urge "menos intervención" en el mercado inmobiliario: "El problema es de oferta"

El vicesecretario nacional de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha exigido al Gobierno "menos intervención" en el mercado inmobiliario, complementado con otras medidas.

En declaraciones a los medios, antes de intervenir en un encuentro sobre vivienda promovido por el PP en la ciudad herculina, ha expuesto que "el problema es de oferta".

"El principal problema de los españoles", ha recalcado para incidir en la necesidad de una respuesta política en esta materia ante las viviendas que se necesitan.

"No más intervención, no es la respuesta, el problema es de oferta, hay que construir más viviendas", ha insistido para sumar a ello otras medidas como "dotar de seguridad jurídica".

"Dar seguridad a los propietarios, simplificación y reducción de trabas", ha aseverado para insistir en que hay que proceder a una "rebaja de los impuestos que permita rebajar el precio".

"Por lo menos evitar que sigan subiendo para jóvenes y no tan jovenes", ha apostillado en unas manifestaciones en las que ha asegurado que el encuentro tiene como objetivo escuchar al sector. En este sentido, ha abogado por la colaboración público-privada y trabajar "conjuntamente". Todo ello para construir "hogares", ha sentenciado.