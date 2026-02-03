Víctor García dirigirá el Valencia-Athletic y Alejandro Quintero el Alavés-Real Sociedad

Madrid, 3 feb (EFE).- Víctor García, del Comité Catalán, ha sido designado para dirigir este miércoles el Valencia-Athletic, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre, en tanto que Alejandro Quintero, del Andaluz, pitará el Alavés-Real Sociedad.
García Verdura tendrá el apoyo desde el VAR de Mario Melero y Juan Luis Pulido, en tanto que Quintero tendrá en la sala VOR del duelo vasco a Daniel Jesús Trujillo y Adrián Cordero.
Ambos partidos se disputará a partir de las 21.00 horas en los estadios de Mestalla y Mendizorroza. EFE
