Víctor García dirigirá el Valencia-Athletic y Alejandro Quintero el Alavés-Real Sociedad

Madrid, 3 feb (EFE).- Víctor García, del Comité Catalán, ha sido designado para dirigir este miércoles el Valencia-Athletic, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre, en tanto que Alejandro Quintero, del Andaluz, pitará el Alavés-Real Sociedad.

García Verdura tendrá el apoyo desde el VAR de Mario Melero y Juan Luis Pulido, en tanto que Quintero tendrá en la sala VOR del duelo vasco a Daniel Jesús Trujillo y Adrián Cordero.

Ambos partidos se disputará a partir de las 21.00 horas en los estadios de Mestalla y Mendizorroza. EFE