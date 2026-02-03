Espana agencias

Saviola dice que Argentina tiene equipo para ganar el Mundial

Río de Janeiro, 2 feb (EFE).- Argentina cuenta con equipo y condiciones para vencer el Mundial de 2026 y revalidar el título alcanzado en Catar 2022, pero tiene que ir con humildad porque enfrentará a selecciones muy competitivas, afirmó este lunes en declaraciones a EFE el exfutbolista argentino Javier Saviola.

"Hay mucha ilusión y mucha expectativa de que Argentina pueda meterse otra vez entre los mejores y ser la mejor selección del mundo. Argentina tiene equipo y tiene una comisión técnica para lograrlo", dijo el excentrocampista en Río de Janeiro durante la presentación de la primera edición del Mundial de Leyendas.

Según el campeón olímpico en 2004 y campeón del Mundial sub-20 en 2001, el equipo del seleccionador Lionel Scaloni le da a Argentina condiciones para competir a nivel mundial y alcanzar sus objetivos.

"Después de haber sido el último campeón del mundo, las expectativas son muy altas, porque hay que defender ese título. Argentina tiene una selección muy competitiva y prácticamente van (al Mundial de 2026) la mayoría de los jugadores que lograron ese objetivo tan importante", dijo.

El ídolo del River Plate dijo que Argentina llega al Mundial como favorito, pero recomendó "humildad".

"Creo que después de haber salido campeón del mundo, sí (llega como favorito), pero también creo que hay que ir con humildad y con los pies sobre la tierra porque sabemos que los Mundiales son palabras mayores. Sabemos que hay selecciones tremendamente competitivas, selecciones que van a hacer todo lo posible por ganar este campeonato", afirmó.

Sobre el Mundial de Leyendas, cuya primera edición se disputará en Río de Janeiro en el segundo semestre de este año y reunirá a ídolos como el brasileño Romario, el español Carlos Puyol, y el neerlandés Clarence Seedorf, afirmó Argentina lo encara no como una exhibición sino como una competición.

"Pese a tratarse de un espectáculo único que reunirá a figuras importantes, Argentina, como siempre, intentará ser lo más competitivo posible, porque es algo que llevamos en la sangre", dijo.

Aseguró que espera poder aportar lo máximo posible a un equipo que tendrá como técnico a Gabriel Batistuta, como capitán al 'Kum' Agüero y jugadores aún en gran forma como Maxi Rodríguez.

"Argentina tiene jugadores para hacer un buen Mundial. Es un Mundial que todos van a querer disputar y en el que todos querrán mostrarse", afirmó. EFE

