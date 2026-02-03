Laporta confirma que las elecciones se convocarán oficialmente el 9 de febrero

Barcelona, 3 feb (EFE).- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha confirmado este martes que las elecciones a la presidencia del club se convocarán oficialmente el lunes 9 de febrero y que la actual junta directiva dimitirá ese mismo día para presentarse a la reelección.

Los comicios a la presidencia del Barcelona se celebrarán el próximo domingo 15 de marzo, la primera fecha hábil del calendario según los estatutos de la entidad. EFE