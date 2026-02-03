Espana agencias

La NFL anuncia que llevará a México un partido de la temporada 2026

Redacción Deportes, 2 feb (EFE).- Roger Goodell, comisionado de la National Football League (NFL), anunció este lunes que la organización llevará este año al Estadio Azteca de la capital mexicana un partido de la temporada 2026.

"Tenemos un anuncio muy importante ya que regresamos a la Ciudad de México en diciembre, lo cual creo que es maravilloso para nuestros aficionados mexicanos", afirmó Roger Goodell, comisionado de la NFL.

Ciudad de México acogió el último partido de la NFL el 21 de noviembre de 2022, cuando San Francisco 49ers derrotó por 38-10 a los Arizona Cardinals.

A pesar de la intención de la liga de mantener una continuidad, las obras de remodelación que sufrió el Azteca para recibir el Mundial 2026 impidieron que desde el 2023 se realizaran más juegos.

"El Estadio Azteca ha sido renovando para el Mundial, por lo que esta será una oportunidad para que regresemos. Nuestra ambición es ser tener una mayor trascendencia global", señaló el comisionado.

Según la NFL, México es el país con más aficionados al fútbol americano profesional fuera de Estados Unidos, con casi 40 millones de seguidores, lo que lo convierten en uno de los principales mercados para la liga.

Desde 2005, el Estadio Azteca ha albergado seis partidos de temporada regular y esta nueva oportunidad es algo largamente esperado, apuntó Arturo Olivé, Director General de NFL México.

"Este es un momento emocionante para la NFL en México, y esperamos seguir aprovechando este impulso en los próximos años", dijo Olivé.

Goodell reconoció la posibilidad de que San Francisco 49ers sea uno de los equipos del partido de este 2026 en la Ciudad de México.

"Estamos agradecidos con los 49ers por su participación en los partidos internacionales. Aún no hemos publicado el calendario, pero los 49ers desde el primer día levantaron la mano y han dicho que están listos. No tengo duda de que querrán participar", dijo.

La NFL anunció este lunes que por segundo año consecutivo, promoverá un partido en el Estadio Bernabéu de Madrid.

Estos juegos se unen a los ya confirmados en Melbourne Cricket Ground de Australia con Los Angeles Rams como uno de los equipos participantes. También se jugará en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro. También en el FC Bayern Munich Arena, en Múnich, así como tres partidos en Londres.

Serán nueve juegos, la máxima cantidad fuera de Estados Unidos en la historia de la NFL, y la meta es que sean 16 en un futuro, aseguró Goodell.

"La meta que debemos alcanzar es de 16 partidos, para que cada equipo juegue un partido de temporada regular cada temporada fuera", concluyó el comisionado. EFE

