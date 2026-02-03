Espana agencias

Elon Musk acusa a Sánchez de ser un "tirano" y un "traidor" con España por prohibir las redes sociales a menores de 16

Guardar

El magnate multimillonario Elon Musk ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un "tirano" y de traicionar a España, tras anunciar este martes que prohibirá las redes sociales a menores de 16 años y perseguirá a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

"El sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España", ha criticado el propietario de 'X' a través de un mensaje en esta red social, en respuesta a las declaraciones del líder del Ejecutivo en la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubái.

Una cumbre donde, durante su intervención, Sánchez ha lanzado un reproche directo a Musk, con quien mantuvo un rifirrafe en redes sociales el pasado fin de semana sobre inmigración; además de reprocharle que su herramienta de inteligencia artificial Grok genere "contenido sexual ilegal".

El magnate sudafricano se ha pronunciado así después de que Sánchez haya anunciado dichas medidas, que se aprobarán la semana que viene en el Consejo de Ministros. Este último quiere obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, así como crear un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "huella de odio y polarización".

"Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital", ha manifestado Sánchez.

Con la herramienta para rastrear el odio pretende "cuantificar" estas manifestaciones en redes como base para futuras sanciones porque, afirma, difundir odio debe tener un coste legal, económico y ético que "las plataformas ya no se podrán permitir ignorar".

Además quiere abordar, junto a la Fiscalía, las vías para investigar las posibles infracciones legales de empresas como Grok, Tik Tok e Instagram. "Vamos a tener una tolerancia cero en estas cuestiones y vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coerción extranjera", ha lanzado el presidente del Gobierno.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar critica eximir a pequeños caseros de la suspensión de desahucios, pero lo acepta por la aritmética del Congreso

El grupo admite reservas frente a la exclusión de quienes arriendan a través de un único inmueble, pero respalda el pacto logrado con socialistas y nacionalistas vascos ante la dificultad de articular apoyos suficientes para el nuevo paquete social

Sumar critica eximir a pequeños

Varios miembros de los Sheriff, condenados por tratar de matar a miembros de un clan rival en su vivienda

Siete miembros de una banda de Palma recibieron castigos de hasta cinco años y medio tras reconocer su participación en un violento asalto armado contra otra familia, donde dispararon en repetidas ocasiones y hubo presencia de varios menores

Varios miembros de los Sheriff,

Delegados de CCOO en CaixaBank piden en la sede social de València un mejor clima laboral

Infobae

El Gobierno vuelve a aprobar una subida de las pensiones "que se ha puesto en peligro"

Infobae

CCOO exige frente al Ministerio de Transportes más inversión en mantenimiento ferroviario

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre recurre el reparto

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

Una madre solicita un aumento en la pensión alimentaria y la Justicia lo rechaza: la situación económica del padre no ha cambiado desde el divorcio

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

ECONOMÍA

Andalucía se enfrenta a Bruselas:

Andalucía se enfrenta a Bruselas: Europa le pide eliminar su registro de pisos turísticos por duplicarse con el nacional

El Ayuntamiento de Madrid destina 1.078 viviendas a alquiler asequible dirigidas a jóvenes y familias con menores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la subida del SMI: “Aunque estés cobrando más del salario mínimo, tu sueldo también se podría incrementar”

Andorra dejará de ser refugio fiscal de influencers: los nuevos residentes deberán pagar al Estado 50.000 euros e invertir un millón en activos del país

Palma prohíbe crear nuevas plazas de alquiler turístico en viviendas: “Los pisos son para vivir”

DEPORTES

Albacete - FC Barcelona, en

Albacete - FC Barcelona, en directo: el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en vivo

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados