El Valencia cierra el mercado con tres fichajes contrastados en LaLiga y ninguna salida

Valencia, 3 feb (EFE).- El Valencia cerró este lunes el mercado de fichajes de invierno con tres fichajes contrastados en LaLiga, Sadiq Umar, Guido Rodríguez y Unai Núñez, que refuerzan tres posiciones diferentes, y sin ninguna salida.

“Creo que hemos logrado el objetivo de lo que queríamos incorporar al equipo”, valoró antes del cierre del mercado el director general de fútbol, Ron Gourlay, en Movistar mientras que Carlos Corberán también dijo que la plantilla ha sido “reforzada” en la rueda de prensa previa al Valencia-Betis.

El primer fichaje fue el delantero nigeriano Sadiq Umar. Después de su cesión del pasado invierno, el Valencia intentó cerrar su fichaje en verano, pero no llegó a un acuerdo con la Real Sociedad. Sin embargo, club de Mestalla sí consiguió el traspaso este invierno. En esta ocasión, Sadiq ha llegado en propiedad con un contrato hasta 2028.

La segunda incorporación fue el central Unai Núñez, que llega cedido por el Celta de Vigo hasta el final de temporada. El Valencia logró su llegada después de romper el vasco y el club gallego su cesión en el Hellas Verona, donde ha jugado en 17 de los 21 encuentros de la primera parte de la temporada, una semana antes del cierre de mercado.

El último fichaje fue el centrocampista argentino Guido Rodríguez. El futbolista de 31 años llegó cuatro días antes del final de la ventana de fichajes de invierno con un contrato hasta junio procedente del West Ham inglés, equipo al que llegó en verano de 2024 y donde no ha tenido un gran protagonismo esta temporada.

El Valencia, que solo contaba con dos fichas libres, dio de baja al central franco-guineano Mouctar Diakhaby tras ser operado por una lesión en los isquiotibiales que le va a tener toda la temporada alejado del terreno de juego.

Con esas tres incorporaciones, el Valencia no tenía fichas libres para acometer ningún fichaje más. Para poder inscribir a un jugador más, debería haber habido salidas, o fichar a un jugador sub-23, dos situaciones que finalmente no se han dado. EFE

plm/nhp/og