El padre de Sergio Delgado recalca al jurado que a su familia le han "destruido la vida de un puñetazo"

Francisco, padre de Sergio Delgado --el joven vallisoletano fallecido 24 de febrero de 2024 a causa de una agresión en Burgos--, ha recalcado este martes, en la sesión del juicio por la muerte de su hijo, que "un puñetazo" ha "destruido la vida" a toda su familia.

Han sido unas palabras que dirigía a la Fiscalía, acusación particular, la defensa del presunto autor de los hechos y, en especial, a los miembros del jurado.

Delgado ha lamentado como su familia fue "creando un mundo" que "se ha desmontado poquito a poco y ha acabado destruida por el puñetazo" que supuso el fatal desenlace de hace ahora dos años.

"Es como cuando haces un castillo de naipes", que de un manotazo "te lo tiran y queda así destrozado".

Ha recordado que conoció la trágica noticia alrededor de las nueve de la mañana del día 24 de febrero de 2024, cuando recibió la llamada de su hija. A continuación se lo comunicó a su esposa y madre de Sergio que entró "en estado de shock" y "tuvieron que ayudarle a llegar a casa".

Poco después fue la misma Policía Nacional, la que le confirmó el fatal suceso y se desplazó hasta Burgos para recoger las pertenencias de Sergio Delgado.

