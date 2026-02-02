Espana agencias

La jueza decreta ingreso en prisión para la acusada de matar a su pareja en Bilbao, que sigue ingresada en el hospital

Tras tomarle declaración en el hospital de Basurto, la magistrada ha dictado prisión provisional, comunicada y sin derecho a fianza para la mujer de 55 años acusada de un presunto homicidio en Uribarri, Bilbao

La magistrada encargada del caso acudió al hospital de Basurto para tomar declaración a la mujer de 55 años acusada de acabar con la vida de su pareja en Bilbao y, tras la diligencia, decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza. Según informó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la acusada permanece hospitalizada, y una vez reciba el alta médica, será trasladada a un centro penitenciario.

De acuerdo con lo publicado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la detención se produjo el pasado viernes después de que la Ertzaintza recibiera un aviso sobre un posible homicidio cometido en un domicilio del barrio de Uribarri, en Bilbao. Los agentes, al acceder a la vivienda, localizaron en su interior el cadáver de un hombre de 67 años, quien presentaba signos evidentes de haber sido víctima de una muerte violenta.

La misma fuente indicó que en el inmueble también se encontraba una mujer, de 55 años, quien manifestó ante los efectivos policiales ser la responsable de la muerte de su pareja. Ante esta declaración, los agentes procedieron a su detención por un presunto delito de homicidio.

El medio detalló que, dada la situación médica de la acusada, la jueza de guardia se desplazó hasta el hospital de Basurto en la jornada del domingo para tomarle declaración de manera formal. Tras escuchar su testimonio y contando con los indicios recabados por la policía, dictaminó su ingreso en prisión provisional. La resolución judicial establece que dicho ingreso será comunicado y sin derecho a fianza, en tanto continúa la instrucción del caso.

La investigación sobre los hechos queda a cargo de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao, en su plaza 8, tal como precisó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Mientras tanto, la acusada permanecerá custodiada en el hospital hasta que su estado de salud permita su traslado.

La intervención policial fue resultado de un aviso por la supuesta comisión de un homicidio en un contexto doméstico. Tal como recogió el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la Ertzaintza halló pruebas de una muerte violenta y recogió en el lugar el testimonio de la propia detenida, quien no mostró resistencia al ser arrestada. El proceso judicial en marcha deberá clarificar la calificación definitiva de los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales.

La causa será tramitada en sede judicial por el órgano competente, el cual evaluará las pruebas y testimonios recabados en la fase inicial, incluyendo las declaraciones de los agentes y de la acusada, así como cualquier informe forense relacionado con la muerte de la víctima. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco mantendrá informada a la opinión pública sobre el desarrollo del procedimiento judicial.

