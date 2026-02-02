Espana agencias

El 'Isla de León' se despliega en Ceuta y el Estrecho: "El objetivo es discernir lo rutinario de lo sospechoso"

La Armada intensifica las operaciones de patrulla cerca de Ceuta y el Estrecho, en coordinación con diferentes organismos, buscando reforzar la vigilancia marítima y “garantizar la protección de los espacios estratégicos”, según fuentes militares

"El objetivo de esta operación es realizar patrullas para conseguir tener un conocimiento amplio del entorno marítimo, un aspecto clave para discernir qué es lo rutinario de lo sospechoso", señaló el teniente de navío Francisco Javier Morales Yedra, comandante del patrullero 'Isla de León'. En este contexto, la Armada ha intensificado los operativos de patrulla en aguas de Ceuta y el Estrecho, con el propósito de reforzar la presencia naval y la vigilancia marítima en los espacios estratégicos del norte de África. Según detalló el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en un comunicado recogido por los medios, la misión desplegada se enmarca en las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) de las Fuerzas Armadas, y busca fortalecer la protección de los espacios de interés permanente.

El patrullero de vigilancia “Isla de León” cuenta con una dotación de diez marinos y se encuentra operando en la zona hasta el domingo, de acuerdo con el EMAD. Estas labores forman parte de la integración naval bajo el Mando Operativo Marítimo (MOM), que mantiene el control operativo a través del Mando de Operaciones (MOPS). La coordinación con diferentes organismos públicos representa un elemento esencial de esta misión; el buque actúa conjuntamente con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y Salvamento Marítimo para optimizar la observación y el control de la actividad marítima en la región.

El MOM, dirigido desde Cartagena y bajo la responsabilidad del vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa en calidad de Almirante de Acción Marítima (ALMART), supervisa la planificación y el desarrollo de estos operativos que responden a la estrategia de soberanía nacional. Según consignó el EMAD, la responsabilidad de estas misiones recae dentro de la estructura de Mandos Permanentes de las Fuerzas Armadas. Esta incluye los mandos Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), Espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC), que colaboran en la vigilancia integral del territorio.

La presencia del “Isla de León” en Ceuta y el Estrecho responde a la necesidad de actuar preventivamente y garantizar la seguridad de las aguas que rodean las plazas españolas en el norte de África. Al respecto, fuentes militares destacaron a los medios que la principal tarea es asegurar el control pleno de los espacios marítimos sensibles, permitiendo identificar cualquier actividad inusual. De acuerdo con el comunicado del EMAD, la elaboración de conocimiento sobre el entorno marítimo no solo facilita la intervención ante posibles amenazas, sino que también refuerza la cooperación interinstitucional en el mar.

Durante el desarrollo de estas operaciones, la integración de distintas agencias, como la Guardia Civil y otros servicios de seguridad y salvamento, se considera fundamental para el éxito de la vigilancia. El EMAD enfatizó que las Fuerzas Armadas realizan estas tareas de manera continua, con la participación diaria de aproximadamente 850 militares en toda la estructura de mandos, según publicó el Estado Mayor. Estas operaciones permiten mantener un monitoreo y respuesta inmediata ante cualquier incidencia que afecte al territorio nacional.

El ámbito geográfico de actuación, centrado en las aguas de Ceuta y el Estrecho, es especialmente relevante debido a la cercanía con rutas marítimas estratégicas y la función de estas plazas en el control del acceso al Mediterráneo. La colaboración efectiva entre los distintos organismos y la presencia activa del “Isla de León” forman parte de un esfuerzo sostenido para preservar la seguridad y establecer estrategias de disuasión frente a posibles amenazas.

El Estado Mayor de la Defensa ha subrayado que este tipo de operaciones, articuladas en todo momento bajo criterios de coordinación y cooperación, se encuentran alineadas con la política de defensa nacional y la protección de intereses estratégicos en espacios sensibles. Las misiones del “Isla de León” se integran en un marco más amplio de actividades donde las Fuerzas Armadas mantienen su esfuerzo en defensa y vigilancia terrestre, marítima, aérea, espacial y ciberespacial.

Según publicó el EMAD, la misión del patrullero en la zona no solo refuerza la seguridad local, sino que también contribuye a reforzar la capacidad de respuesta ante riesgos y actividades no autorizadas que pudieran incidir en el territorio nacional. La actual intensificación de las operaciones en Ceuta y el Estrecho muestra, según fuentes militares, un compromiso renovado con la protección de los espacios marítimos de interés permanente, a través de operativos diseñados tanto para la prevención como para la intervención ágil.

