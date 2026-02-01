Espana agencias

Goikoetxea (Podemos) reclama la aplicación integral de la ley de vivienda y limitar los usos turísticos

La aspirante de la coalición advierte sobre el riesgo de expulsión de residentes por el auge de los pisos turísticos y exige medidas urgentes para asegurar el acceso y promover el alquiler público asequible ante la saturación y la especulación

El programa de expansión urbanística en la alta montaña aragonesa prevé más de 3.500 nuevas viviendas repartidas en estaciones como Astún, Formigal y Cerler, lo que, según Podemos, incumple los principios clave de sostenibilidad y contribuye a que la vivienda resulte inaccesible para la mayor parte de la población local. María Goikoetxea, candidata de Podemos Alianza Verde a la presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones del 8 de febrero, destacó la urgencia de aplicar de manera integral la ley de vivienda y poner freno a los alojamientos turísticos, una situación que calificó como un riesgo para la permanencia de los residentes en el territorio. Según informó Europa Press, la dirigente reclamó impulsar el alquiler público y asequible ante la saturación y la especulación urbanística.

Las dificultades en el acceso a una vivienda en localidades como Jaca constituyen otro foco de la denuncia realizada por Goikoetxea y su equipo. El medio Europa Press consignó que, durante un acto en dicha ciudad, la candidata—acompañada por varias figuras de la formación y del partido Alianza Verde—señaló que el crecimiento del turismo ha favorecido un incremento de los alquileres de temporada, lo que obstaculiza el acceso a la vivienda a residentes y trabajadores de la comarca durante todo el año.

Goikoetxea subrayó la importancia de prohibir alojamientos de uso turístico y de promover un parque de vivienda pública como respuesta a quienes, viven y trabajan en la zona de manera continuada. “Vemos cómo este modelo de turismo lo que ha fomentado es esos alquileres de temporada lo que dificulta enormemente que la gente que vive y que trabaja aquí durante todo el año pueda acceder a la vivienda", declaró, una afirmación divulgada por Europa Press. Jaca y su comarca, la Jacetania, presentan, según la coalición, dificultades estructurales en el acceso a la vivienda, intensificadas por la temporalidad estacional asociada al turismo.

Por su parte, Juantxo López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde, respaldó la defensa del Pirineo aragonés ante lo que describe como amenazas derivadas de proyectos como el teleférico por Canal Roya. López de Uralde, citado por Europa Press, pidió reactivar y avanzar en la declaración del Parque Natural de Anayet Partacua, así como desarrollar medidas que atiendan a las necesidades reales de la población del Pirineo, entre las que consideró prioritaria la cuestión de la vivienda.

La crítica de Podemos se dirigió también al Plan Pirineos, iniciativa promovida por el Gobierno de Aragón. Según publicó Europa Press, la formación acusa a dicho plan de agravar un modelo basado en la especulación urbanística y la dependencia del sector del esquí, sin resolver los problemas de fondo en la comarca de la Jacetania. Entre las prioridades que señalan como ignoradas, destacan la garantía de acceso universal a la vivienda y una diversificación económica que reduzca la dependencia exclusiva del esquí.

Goikoetxea hizo hincapié en la saturación que experimenta la comarca durante la temporada invernal: “La Jacetania ya está llena en época de esquí; lo que necesitamos es adaptar nuestra economía al futuro para que las mayorías sociales puedan desarrollar aquí su proyecto de vida todo el año, no solo durante la temporada turística”. Europa Press recogió también este diagnóstico, que ilustraría el impacto de la presión turística en comunidades locales.

En cuanto al destino de fondos europeos, Podemos criticó el uso que se ha dado a los fondos Next Generation, señalando que su finalidad debía orientarse hacia la modernización y la sostenibilidad ambiental. Denuncian, de acuerdo con Europa Press, que esos recursos se destinan principalmente a la unión de estaciones de esquí (Astún-Candanchú y Cerler), así como a infraestructuras como la nieve artificial, mientras que los servicios públicos registran carencias notables. “Mientras se inyectan millones en nieve artificial, nuestros servicios públicos se desangran”, señaló José Ángel Pérez Marcuello, cabeza de lista por la provincia de Huesca en Podemos Alianza Verde.

La formación morada propuso reasignar inversiones hacia el fortalecimiento del Hospital de Jaca, la implantación de una UVI móvil disponible de modo permanente, la mejora en los centros educativos y las infraestructuras de comunicación, según detalló Europa Press. Insistieron en que los anuncios de futuras construcciones de vivienda pública no resuelven el fondo del problema. Podemos calificó de “cortina de humo” la iniciativa de crear 500 viviendas asequibles en 43 municipios y señaló que estos planes de expansión urbanística, con cifras como 800 viviendas en Astún, 550 en Formigal y hasta 2.200 en Cerler, podrían acabar beneficiando a intereses especulativos más que a la población local.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, la formación sostiene que estos proyectos no se ajustan a los criterios básicos de sostenibilidad y adaptación al cambio climático, y acabarían generando viviendas inaccesibles para la mayoría al tiempo que perpetuarían la dependencia de un sector especialmente afectado por la variabilidad climática.

Podemos presentó como alternativa la suspensión de nuevas licencias para Viviendas de Uso Turístico en las zonas consideradas saturadas, acompañada de la regulación de los precios de alquiler en los mercados más tensos, así como la construcción de vivienda pública de alquiler orientada a evitar la expulsión de familias y jóvenes residentes por el incremento de la demanda turística.

Como señaló Goikoetxea, la formación considera que se encuentra junto a la sociedad civil organizada como único actor político opuesto a este modelo urbanístico y turístico. Según Europa Press, la candidata cuestionó el papel tanto de los principales partidos regionales—PP, PSOE y PAR—, como del actual Gobierno central y Sumar, asegurando que “dan el dinero a los de siempre” o mantienen una actitud de silencio ante los problemas señalados.

Goikoetxea concluyó en Europa Press que resulta urgente revertir actualmente el rumbo del desarrollo económico en el Pirineo, para evitar la expulsión de la población residente favoreciendo servicios públicos sólidos y una economía variada, independientemente de la actividad turística vinculada a la nieve.

ViviendaPodemos Alianza VerdeMaría GoikoetxeaJuantxo López de UraldeJacaPirineo aragonésAlquilerEspeculación urbanísticaHospital de JacaNext GenerationEUROPAPRESS

