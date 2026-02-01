Espana agencias

El Gobierno reafirma su "compromiso inquebrantable" de "no dejar tirados a los pensionistas" frente al "abandono" del PP

La ministra Elma Saiz asegura que el actual Ejecutivo se mantendrá firme en la defensa de los derechos sociales y acusa a la oposición de bloquear beneficios clave, como la subida de las pensiones y la jubilación anticipada para servicios esenciales

El decreto social rechazado por la oposición incluía una disposición que permitiría la jubilación anticipada para bomberos y agentes forestales, según detalló el medio que cubrió la comparecencia de la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Esta medida, calificada como una cuestión de justicia por la ministra, buscaba beneficiar a profesionales que, en palabras de Saiz, han desempeñado un papel fundamental en la protección de pueblos y ciudades frente a los incendios forestales que han afectado a miles de hectáreas en Castilla y León y otras regiones.

Durante una visita a la localidad burgalesa de Medina de Pomar, Elma Saiz reiteró el mensaje de “confianza” del Gobierno central y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hacia los beneficiarios del sistema público de pensiones, comprometiéndose a no “dejar tirados a los pensionistas”. Según informó el medio que cubrió la declaración, Saiz criticó al Partido Popular (PP) por bloquear en el Congreso el decreto ómnibus que contemplaba, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones y la jubilación anticipada para labores de servicios esenciales.

Elma Saiz calificó la semana como “negra” para los pensionistas, especialmente los más de 750.000 residentes en Castilla y León, argumentando que el PP ha vuelto a fallarles al oponerse a la actualización de las pensiones. De acuerdo con el medio anteriormente citado, la ministra recordó que el Partido Popular mantiene un historial claro respecto a la política de pensiones, mencionando que durante su anterior gobierno implementaron subidas mínimas del 0,25 por ciento y optaron por la congelación de las mismas. Saiz subrayó que cada vez que los populares han tenido la oportunidad de apoyar iniciativas para revalorizar las pensiones, han votado en contra, indicando como ejemplo la presentación de una enmienda a la totalidad en 2021 y otras tres ocasiones más, la última durante la semana en curso.

La ministra de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones aseguró que el Ejecutivo mantendrá una actitud coherente y seguirá defendiendo y trabajando a favor de los pensionistas. Según consignó el medio, Saiz acusó a la oposición de inventar “una excusa diferente cada día” para justificar su rechazo a la subida de las pensiones y afirmó que el Partido Socialista continuará actuando con “coherencia” frente a la supuesta “desidia y abandono” del PP en materia de derechos sociales.

En relación con los bomberos y agentes forestales, Saiz puso en valor la labor de estos profesionales, indicando que desempeñan tareas esenciales para la seguridad de la ciudadanía, especialmente en regiones que han sufrido graves incendios forestales. La ministra remarcó la importancia de la medida rechazada, que permitía la jubilación anticipada para estos agentes, y lamentó que el voto en contra del PP frustrara este avance, que consideró fundamental para la protección de quienes arriesgan su vida en situaciones críticas.

Elma Saiz estuvo acompañada por el alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo, y otros responsables regionales del partido durante su intervención ante los medios. En este contexto, insistió en que el Ejecutivo central seguirá apostando por la igualdad de oportunidades y en devolver la esperanza y derechos a los ciudadanos, tal como publicó el medio que cubrió el acto.

La portavoz del Gobierno enfatizó que el compromiso de la administración actual con los derechos sociales es “inquebrantable” y reiteró que tanto el PSOE como el Ejecutivo central buscan mantener la coherencia en sus postulados y acciones, en contraposición a lo que considera una estrategia de bloqueo por parte de la oposición. Según detalló el mismo medio, la ministra presentaba este mensaje en respuesta a lo que describió como abandono de las políticas públicas por parte del Partido Popular.

Durante sus declaraciones, Saiz abordó directamente el impacto que los recientes bloqueos parlamentarios tienen sobre grandes colectivos, especialmente personas mayores y profesionales de servicios esenciales, haciendo referencia tanto a los perjuicios generados por la falta de actualización de las pensiones como a la ausencia de medidas que faciliten una jubilación más digna para bomberos y agentes forestales.

El mensaje de la ministra, según reportó el medio, centró la responsabilidad de las dificultades actuales en la actitud del Partido Popular en el Congreso, argumentando que se trata de una postura que afecta directamente el bienestar de cientos de miles de ciudadanos beneficiarios de las pensiones y de los trabajadores del ámbito de emergencias.

