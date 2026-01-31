Maíllo (IU) anima a los votantes a la movilización: "Vamos a hacer un julio del 23"

Durante un mitin realizado en Zaragoza por IU-Sumar, parte de la asistencia no logró ingresar al recinto, situación que, según la formación, evidencia un notable interés ciudadano en las elecciones autonómicas de Aragón. Este hecho fue destacado por el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, quien a partir de esta situación impulsó un llamado a la movilización del electorado progresista y alertó sobre la trascendencia de la participación de cara a unos comicios que considera marcados por la polarización y el avance de la ultraderecha. Según informó el medio Europa Press, Maíllo enfatizó que el reto que enfrentan en estos comicios no es solo autonómico, sino que extiende su impacto a nivel nacional e internacional.

Tal como consignó Europa Press, Maíllo subrayó que la movilización de los votantes de izquierda será esencial para determinar el curso de las elecciones y la composición del futuro Gobierno de Aragón. Dirigiéndose a los asistentes en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza, recalcó la importancia de no confiar en los pronósticos de las encuestas y buscó avivar el entusiasmo evocando la jornada electoral de julio de 2023: “Vamos a hacer un julio del 23”, expresó aludiendo a la voluntad de replicar la intensidad de aquella cita electoral. Maíllo añadió que el compromiso del electorado progresista puede decidir si Jorge Azcón, actual presidente autonómico y candidato a la reelección por el Partido Popular, logra renovar su mandato o si, en palabras de Maíllo, debe “irse de la montaña, del Gobierno de Aragón”.

Durante su intervención, el líder de IU insistió en que el proyecto de IU-Sumar apuesta por la acción legislativa directa y la creación de normas dirigidas a mejorar las condiciones de vida. Llamó a superar complejos y a aceptar las contradicciones presentes en la vida diaria y dentro de la propia política, descartando actitudes narcisistas y ensalzando la acción colectiva de su formación respecto a generaciones pasadas y futuras. Añadió que frente a los discursos predominantes en redes sociales como TikTok, IU-Sumar se presenta como un proyecto colectivo y continuador de luchas anteriores.

Europa Press detalló que Maíllo amplió su análisis y trasladó el alcance de las elecciones aragonesas al plano europeo y mundial, enmarcándolas en un contexto de cambio de época donde se disputa la prevalencia de modelos autoritarios frente a democráticos. En ese sentido, advirtió sobre la presencia de tendencias fascistas, usando como ejemplo a Estados Unidos, y manifestó la necesidad de denominar el fascismo por su nombre. También vinculó estas dinámicas internacionales con la situación local, mencionando casos históricos como la invasión de los Sudetes y referencias a la actualidad internacional, y abordando la coyuntura de Palestina y Venezuela.

El coordinador federal de IU criticó la estrategia de Jorge Azcón, sugiriendo que no conseguirá la mayoría absoluta necesaria para gobernar sin condicionamientos. Valoró que lo que está en juego es el fortalecimiento de Vox, describiendo ese avance como alimentar “a su dragón, que se lo comerá”. En su valoración, no basta con intentar superar al fascismo en términos políticos, sino que resulta imprescindible combatirlo, y alertó sobre los riesgos que representa la presencia de la ultraderecha en las instituciones.

También participó en el acto la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien abordó el repunte de la extrema derecha y lo vinculó al deterioro de la calidad de vida y a la debilidad de los servicios públicos. Según reportó Europa Press, Rego relacionó la precariedad y el desmantelamiento de los recursos públicos con el auge de los discursos de odio y la exclusión social. “Nuestra responsabilidad es garantizar derechos y construir esperanza colectiva”, declaró. Hizo alusión al “genocidio en Palestina” como reflejo de un sistema “en el que el derecho se subordina y algunas vidas se consideran sacrificables”, extrapolando este esquema a Aragón cuando, a su juicio, se normaliza que parte de la sociedad se beneficie mientras otra se empobrece.

Rego denunció los macroproyectos económicos y de infraestructuras que, de acuerdo con su análisis y el de IU-Sumar, constituyen un proceso de expolio bajo una fachada de modernización, y acusó a PP y Vox de gestionar Aragón con fines de lucro y de priorizar sus intereses frente a los derechos sociales. Sobre Azcón, subrayó que rechaza la acogida de niños migrantes no acompañados y criticó el desmantelamiento del sistema de protección a la infancia en beneficio de pactos con “socios ultras”, en referencia a Vox, sumando que, en ocasiones, resulta difícil distinguir entre la acción del PP y la de la ultraderecha.

En el ámbito de las políticas de vivienda, Sira Rego defendió la prórroga de los contratos de alquiler que expiran este año y alertó, según datos aportados por Europa Press, que el 10 por ciento de los “superricos” controla la mitad del parque de viviendas en España. Propuso avanzar hacia medidas de expropiación de viviendas en manos de fondos y grandes tenedores y abogó por leyes autonómicas que garanticen derechos a los inquilinos. Rego cuestionó la fiscalidad vigente e impulsó la instauración de una prestación universal por crianza, reclamando que la financiación autonómica deje de favorecer a los sectores más acomodados mientras se reducen recursos destinados a servicios públicos.

Durante su intervención, Rego reiteró el rechazo de IU-Sumar a la OTAN, a la que definió como una estructura de dominación imperialista, solicitando la retirada de bases militares del territorio español. El medio Europa Press recogió sus palabras sobre el sentido de la lucha política: defender la coletividad y los derechos no como una dádiva, sino como una conquista colectiva alcanzada mediante la acción social y política. Rego concluyó que IU-Sumar se presenta con la intención de incidir de manera decisiva en el Parlamento aragonés y modificar las actuales líneas de gestión por medio de la introducción de lucha social y defensa de los derechos.

Por último, Sira Rego solicitó apoyo para la candidata de IU-Sumar a la presidencia del Gobierno de Aragón, Marta Bengochea, y reafirmó la apuesta de la agrupación para detener tanto las políticas de recorte como los discursos que promueven la exclusión social en Aragón, cerrando su discurso con el conocido lema: “el pueblo unido jamás será vencido”.