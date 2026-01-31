Gamarra asegura que "la única vivienda que le preocupa a Pedro Sánchez es la suya, La Moncloa"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este sábado en Logroño que "la única vivienda que le preocupa a Pedro Sánchez es la suya, La Moncloa. Todo cabe con tal de permanecer en el poder y de permanecer en La Moncloa".

Una afirmación que se demuestra ante "la falta de políticas serias y efectivas" que realizan los socialistas en esta materia, ha afirmado Gamarra. Frente a esta situación, el PP propone un Plan Integral de Vivienda con medidas "contundentes" para apoyar a los jóvenes y a los españoles a conseguir que "acceder a un hogar no sea un sueño".

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha hecho estas declaraciones en el Espacio Lagares de Logroño donde ha participado, junto al alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, en el Foro de Vivienda organizado por el Partido Popular de Logroño. En la inauguración también han intervenido el diputado nacional y portavoz del PP en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, Sergio Sayas, y los concejales del Ayuntamiento de Logroño, Patricia Sainz e Íñigo López-Araquistáin.

Como ha dicho Gamarra en un encuentro previo con los medios de comunicación, "hoy venimos a hablar de vivienda pero con políticas concretas para conseguir revertir la situación que hoy vive España y que, por tanto, también nos afecta a nosotros". Es decir, "venimos a explicar políticas con hechos, con realidades, con casas, con hogares y con viviendas que es lo que necesita España".

LA VIVIENDA, "EL PRIMER PROBLEMA Y PREOCUPACIÓN DE LOS ESPAÑOLES"

Todo porque, como según ha dicho, "desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno de España, la vivienda ha pasado a ser el primer problema y la primera preocupación de los españoles". "Hoy -ha reflexionado- acceder a una vivienda se ha convertido no solo en un lujo, sino en un sueño. Un sueño casi imposible para millones de españoles y especialmente para los más jóvenes".

"Y esto tiene un origen y tiene una causa. En ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez no se ha realizado una política de vivienda seria y eficaz". Y todo es -a su juicio- porque a Pedro Sánchez "la única vivienda que le preocupa y que le ocupa es la suya, es mantener la Moncloa como su vivienda".

Y por ello "ha convertido la política nacional en un foco donde todo cabe con tal de permanecer en el poder y de permanecer en su vivienda".

PLAN NACIONAL DE VIVIENDA

Frente a todo ello, el PP, con Alberto Núñez Feijóo, ha presentado a los españoles un Plan Nacional de Vivienda con medidas muy directas que pasan, entre otros, por menos burocracia. "Hay que reducir los trámites. Y en este punto plantean la reducción de los trámites con un silencio administrativo positivo de 90 días.

"Es decir, si en 90 días no se resuelve un tema relacionado con vivienda, que el silencio tenga que ser positivo para que se pueda avanzar", ha afirmado.

También proponen los 'populares' un plan de choque "que lleve a que reduzcamos los 10 años que hoy se tarda en que una vivienda pueda entrar en el mercado a 4 años, nuevamente a través de la agilización administrativa y las reformas necesarias".

Es necesario también "la puesta de suelo público a disposición de la iniciativa privada o de las propias administraciones para que se pueda construir".

A ello hay que sumar la necesidad de apoyar económicamente a los jóvenes y a las familias que quieren acceder a una vivienda con medidas fiscales. Entre ellas, ha explicado Gamarra, "una reducción del IVA del 10 al 4 por ciento o unas bonificaciones específicas en IRPF para los más jóvenes".

"Contamos con medidas claras y directas que buscan que de una vez por todas cualquier joven y cualquier español pueda acceder a una vivienda y que no sea un sueño inalcanzable".

Pero, como ha terminado, "para que esto ocurra hay que cambiar no solo las políticas sino también a quien las ejerce". Algo que, por ejemplo, ya ocurre en Logroño que es "un ejemplo" porque, como ha explicado, "en apenas dos años de legislatura se ha conseguido que ya se esté movilizando suelo para más de 6.000 viviendas y que 2.300, como mínimo, vayan a ser viviendas de protección oficial"