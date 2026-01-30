Unas 600 personas siguen desalojadas en Jerez (Cádiz) por la crecida del río Guadalete

Jerez de la Frontera (Cádiz), 30 ene (EFE).-Unas 600 personas permanecen desalojadas en Jerez de la Frontera (Cádiz) por la crecida del río Guadalete, cuyo nivel permanece en umbral rojo, según ha anunciado este viernes el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Tras la reunión de coordinación del Puesto de Mando Avanzado instalado en el Monasterio de la Cartuja de Jerez, Sanz ha señalado que no se han producido incidencias graves durante la madrugada, aunque ha insistido en que no se puede rebajar la alerta ni permitir el regreso a sus viviendas de las familias evacuadas, ya que el río ha presentado una bajada de apenas tres centímetros durante la noche, por lo que la situación sigue siendo "estable pero no favorable".

De las 600 personas desalojadas, la mayoría se encuentra en casas de familiares y 89 permanecen alojadas en recursos habilitados como albergues, hoteles e instalaciones de Inturjoven, además de tener preparado el complejo de Chapín para acoger a más afectados si fuera necesario.

El consejero ha subrayado que el caudal del Guadalete se sitúa en un índice de 6,22 y que la práctica estabilidad del nivel obliga a mantener los dispositivos de emergencia y los desalojos preventivos. Ha pedido además a vecinos de zonas como La Greduela y La Ina que cumplan las órdenes de evacuación, recordando que en situación de emergencia son de obligado cumplimiento.

En materia de infraestructuras, ha indicado que permanecen afectadas 18 carreteras de la red de la Diputación de Cádiz y siguen cortados pasos inferiores y ramales de la A-381 en la zona de Jerez. Sí se han reabierto, en cambio, las carreteras de Jimena, Castellar y San Martín del Tesorillo, en el Campo de Gibraltar.

La Junta ha activado dispositivos especiales ante el riesgo de incomunicación en Benamahoma y Alcalá del Valle por desprendimientos.

En Benamahoma podría cortarse el acceso desde El Bosque, que se sumaría al ya clausurado desde Grazalema, por lo que se ha desplegado un operativo sanitario, de seguridad y emergencias, con previsión incluso de evacuaciones por helicóptero si fuera preciso. También en Alcalá del Valle se trabaja para habilitar accesos alternativos tras daños en la red viaria.

Respecto a los embalses, Sanz ha explicado que el de Bornos ha reducido su volumen en tres hectómetros cúbicos y se sitúa al 89 % de su capacidad, con el objetivo de rebajarlo al 80 % mediante desembalses controlados ante la previsión de nuevas lluvias. Ha destacado que el pico de ese desagüe ya ha llegado a Jerez sin provocar nuevas subidas del río.

En la presa de Guadarranque el nivel ha descendido por debajo del aliviadero, lo que ha permitido el regreso a sus casas de más de 400 vecinos desalojados en esa zona, mientras que en Charco Redondo no hay riesgo para la población.

El consejero ha advertido de que, aunque remitan las precipitaciones de forma puntual, el terreno permanece muy saturado y existe riesgo de desprendimientos, caídas de árboles y aumentos repentinos de caudal por escorrentías. Ha pedido limitar desplazamientos y extremar la precaución, especialmente en la Sierra de Cádiz.

La Junta mantiene activado el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en fase operativa 1 y prevé nuevas reuniones de seguimiento ante un fin de semana con previsión de lluvias y posibles episodios intensos a partir de mediados de la próxima semana. EFE

