Rusia triplica la exportación de lácteos a Emiratos Árabes Unidos en 2025

Moscú, 30 ene (EFECOM).- Rusia triplicó la exportación de lácteos a Emiratos Árabes Unidos en 2025, hasta las 275 toneladas, informó este viernes la agencia federal Agroexport.

"Según información preliminar, Rusia suministró a Emiratos Árabes Unidos aproximadamente 275 toneladas de productos lácteos por valor de cerca de un millón de dólares en 2025", informó la agencia citada por TASS.

En comparación con 2024, esto significa que "las exportaciones se multiplicaron por 3,3 en volumen y por 2,9 en valor" indican.

Se exportaron más helados, en un 48 %, hasta los 364.000 dólares; los de queso y requesón, que se multiplicaron por 4,4, hasta los 234.000 dólares; y leche y nata, que se multiplicaron por 8,4, hasta los 232.000 dólares.

Los productos lácteos fermentados sumaron 73.000 dólares en exportaciones y los de suero de leche, 51.000 dólares.

En 2024 Rusia exportó 1,3 millones de toneladas de productos agrícolas al país árabe, lo que alcanzó un valor aproximado de 394 millones de dólares.

Según la agencia rusa, el potencial de exportación para 2030 alcanza los 600 millones de dólares, donde el trigo es el producto más prometedor.

También subrayan el potencial de la cebada, las legumbres, la carne de ave, aceites vegetales, mariscos, productos de confitería y la carne de res.

Tras el inicio de la guerra de Ucrania, la imposición de consecuentes sanciones internacionales a Rusia y la marcha del mercado nacional de la empresa francesa de lácteos Danone, Rusia nacionalizó todos los activos de la compañía, que ahora son propiedad de la familia del líder checheno Ramzán Kadírov.

En octubre la empresa cambió su nombre a Lóguika Moloká (Lógica Láctea).

En junio la empresa anunció una inversión de 100.000 millones de rublos (más de 1.273 millones de dólares) en el desarrollo de la renombrada compañía de productos lácteos para 2030 con la intención de modernizar las instalaciones y adquirir granjas para aumentar la autosuficiencia del negocio.

Ayer, el presidente ruso, Vladímir Putin, recibió con grandes honores en el Kremlin a su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed.

Entre otras cuestiones, los magnates abordaron la "fructífera cooperación" entre ambos países, tal y como expresó el líder árabe, en áreas como la economía, inversión y comercio.

En agosto de 2025 Rusia y Emiratos Árabes firmaron varios acuerdos en las áreas de transporte e inversiones, que complementaron el acuerdo de libre comercio de mercancías entre la Unión Económica Euroasiática (UEE) y los Emiratos, firmado en junio de 2025.EFECOM

