Malucelli para los pies a Milan, Voisard sigue líder

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- El italiano Matteo Malucelli (XDS Astana) se ha impuesto en la cuarta etapa del Alula Tour disputada entre Winter Park y Hegra, de 173,4 km, ganando la partida al gran favorito de las llegadas masivas, su compatriota Jonathan Milan (Lidl Trek), mientras que el suizo Yannis Voisard (Tudor) mantuvo el jersey verde de líder.

Parecía encaminado Milan a logar su tercer triunfo en el Alula Tour, pero el gigante del Tolmezzo atacó con su poderío habital, tal vez un poco a destiempo, y fue superado por Malucelli, el ciclista de 32 años nacido en Forli que apuntó en su palmarés su triunfo número 18.

Malucelli levantó los brazos con un tiempo de 3h.30.44, a una media elevada de 49,4 km/hora, en una jornada rápida que dará paso a la definitiva de este sábado. Milan entró segundo, sin esperar esta derrota, y la tercera plaza fue para el neerlandés Frits Biesterbos (Picnic PostNL).

"La mejor victoria de mi vida", dijo Malucelli, no por la entidad de la prueba árabe, sino por haber derrotado a uno de los mejores esprinters del ciclismo actual. Milan fue maillot verde en el Tour 2025. Palabras mayores.

En la clasificación general no hubo cambios en las primeras plazas y el suizo Yannis Voisard (Tudor) mantuvo el jersey verde de líder, con el portugués Afonso Eulalio a 4 segundos y el colombiano Sergio Higuita a 6.

La etapa no presentaba grandes obstáculos, era un caramelo para los esprinters, pero siempre hay batallas inesperadas. Esta vez se alteró el orden a 105 km de meta por los temidos abanicos. El viento lateral soplaba a 31 km/hora. El pelotón formó las ondulaciones habituales hasta romperse en varios sectores.

En la maniobra no entraron velocistas como Jakobsen o Moschetti, ni el colombiano Sergio Higuita, uno de los protagonistas de la etapa anterior. A 84 de meta, y dentro del grupo de 16 escapados, era líder virtual el francés Le Berre, con el conjunto principal a más de 1 minuto.

Los hombres del líder, el Tudor de Yannis Voisard, tomaron la responsabilidad de la caza, objetivo que se logró con la meta aún a más de 50 km. La carretera que abría el paisaje desértico no presentaba dificultad alguna. La velocidad del pelotón superaba los 50 por hora, ritmo que no invitaba a las aventuras.

Por el esprint bonificado a 12 de meta pasó en solitario el británico Zeb Kyffyn, dispuesto a conquistar la etapa que finalizaba en la antigua Hegra, famosa por sus monumentales tumbas excavadas en las rocas. El ciclista del Terengganu se hizo fuerte ante la ambición de un pelotón que no estaba dispuesto a desperdiciar un esprint. El sueño del rebelde terminó a 7 de la última línea.

Locura al final. El Jayco tensó al frente para colocar a Ackermann, y el Tudor no entró en la refriega con el líder a buen recaudo. Ya en la recta de meta apareció el ciclón Milan machacando los pedales, poderoso en su estilo, pero le aguantó Malucelli para privarle del "hat trick".

Este sábado concluye el Alula Tour con la disputa de la quinta etapa a disputarse entre AlUla Old Town y Skyviews of Harrat Uwayrid, de 163.9 km, etapa con un gran aliciente final, pues a 7 de meta el pelotón tendrá que ascender a Harrat Huwayrid, de 2,9 km a 12 por ciento, un muro que puede deparar alguna sorpresa. EFE