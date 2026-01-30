'Los domingos', 'La cena' y más nominadas que llegan a las plataformas el mes de los Goya

Madrid, 30 ene (EFE).- 'Los domingos', 'La cena', 'Los tigres' o 'Decorado' son algunas películas que llegarán este mes a las plataformas (las citadas en concreto a Movistar Plus+) antes de competir en los Goya que se celebran el próximo 28 de febrero, junto a otras que no acuden a estos premios pero son igualmente recomendables como 'La deuda' o 'Nuremberg'.

Última Palma de Oro en Cannes y candidata al Óscar por película internacional y por guión original, es una historia sobre violencia aderezada con inteligentes toques de humor negro y cierta esperanza que para el cineasta iraní Jafar Panahi ('Los osos no existen', 'Taxi Teherán') "es un mensaje sobre el futuro: el régimen se ha autodestruido por dentro, solo le queda el cuerpo".

Un grupo de antiguos presos políticos trata de averiguar si han dado con su torturador, al que solo pueden reconocer por la voz, mientras se afanan en tareas como preparar su inminente boda, trabajar en un taller mecánico o ayudar a una parturienta.

Esta película de Felipe Vara de Rey ('Nosotros') está íntegramente rodada con teléfonos móviles durante la pandemia de covid, y cuenta cinco historias cotidianas anudadas en la madeja del encierro.

Reparto formado por Alberto San Juan, Álex García, Verónica Echegui, Marián Álvarez, Andres Gertrudix, Roberto Álamo, Pilar Gómez, Emilio Gutiérrez Caba, Arturo Valls, Estefanía de los Santos, Antonio de Cos, Usúe Álvarez y Javier Mora.

Comedia de enredos antibelicista nominada a 8 premios Goya y protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan. Esta película de Manuel Gómez Pereira ('Entre las piernas', 'Boca a boca') sobre un banquete para Franco preparado por prisioneros republicanos en el Hotel Palace está basada en la obra de teatro de José Luis Alonso de Santos 'La cena de los generales'.

Ambientada dos semanas después de acabar la Guerra Civil, une humor y drama en una historia de guerra, dictadura y represión.

Dirigida por el actor y director Daniel Guzmán ('A cambio de nada') este drama social marcado por la necesidad de afecto, con la culpa como eje y una estructura de thriller, denuncia el proceso de gentrificación de los barrios y la especulación inmobiliaria. El propio Guzmán, Itziar Ituño, Susana Abaitua, Rosario García y Luis Tosar actúan en una historia sobre un hombre que toma una decisión errónea para evitar quedarse sin casa.

La directora noruega Emilie Blichfeldt debuta en la dirección con esta combinación de comedia y terror que se nutre de la rica tradición de 'La Cenicienta', en particular de la versión de los Hermanos Grimm, en la que las hermanastras se mutilan los pies para que les quepa el zapato. Sangriento relato de la sangre, sudor y lágrimas necesarias para convertir a Elvira en la reina del baile.

En esta película de Alberto Rodríguez ('La isla mínima'), el Tigre (Antonio de la Torre) es un buzo imbatible, al que su hermana (Bárbara Lennie) asiste desde la barcaza. Pero Estrella es también su cable a tierra, ya que él es un desastre y se enfrenta a una difícil situación económica que cree poder resolver cuando encuentra un paquete de cocaína escondido en el casco de un petrolero.

Un durísimo trabajo mental y físico para los protagonistas, y para el director, que descubrió que las reglas de la superficie no son las mismas bajo el agua, una tensión que se palpa en la película que opta a 7 estatuillas de los Goya.

Presentada en el Festival de Málaga y en Atlàntida Mallorca Film Fest, se trata del debut en la dirección de María Valverde. A través de la música, la cámara sigue a tres músicos sordos de Venezuela que afrontan el reto de llevar a escena, por primera vez en lengua de signos, 'Fidelio' de Beethoven, bajo la batuta de Gustavo Dudamel.

En esta película de David Vitori ('No matarás'), tras la muerte de su marido, Mara (Belén Cuesta) viaja con su hija Lide (Candela Martínez), su cuñado Luis (Joaquín Furriel), la mujer de este, Elena (Diana Gómez) y su hijo (Mika Arias) a la casa de verano familiar, en pleno bosque. Lo que debería ser una despedida tranquila no tarda en convertirse en una pesadilla cuando, tras una discusión, su hija desaparece en el bosque sin dejar rastro. Con Enric Auquer.

En esta animación nominada al Goya dirigida por Alberto Vázquez ('Unicorn wars', 'Psiconautas'), y basada en un cortometraje de 2016, Arnold es un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial que empieza a sospechar que todo a su alrededor es una gran farsa.

La película de Alauda Ruiz de Azúa ('Cinco Lobitos', 'Querer') no ha parado de cosechar premios desde su estreno en el Festival de San Sebastián, donde se alzó con la Concha de Oro. Seguro que tampoco se irá de vacío en los Goya, donde opta a 13 categorías.

Protagonizada por la joven Blanca Soroa junto a Patricia López Arnaiz, Nagore Aramburu y Miguel Garcés, la película plantea con complejidad y brillantez preguntas en torno a cómo se construye una vocación religiosa o qué pasa si intentas elegir otra familia, en este caso en un convento.

Del estadounidense James Vanderbilt (guionista de 'Zodiac'), recrea los juicios celebrados hace 80 años por los aliados tras la derrota del régimen nazi con una memorable actuación de Russell Crowe ('Gladiator') como Göring .

Basada en el libro 'El nazi y el psiquiatra' de Jack El-Hai, la película recrea el trabajo de un joven y ambicioso médico (Rami Malek) para tratar de entrar en la mente de los 22 jerarcas nazis encarcelados y descubrir qué rasgos psicológicos les distinguían del resto de seres humanos. EFE

