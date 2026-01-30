La portuguesa Ana Seabra no continuará como entrenadora del Guardés

Vigo, 30 ene (EFE).- La portuguesa Ana Seabra informó este viernes, a través de sus redes sociales, que al finalizar la presente temporada no continuará como entrenadora del Mecalia Atlético Guardés.
“Al final de esta temporada llegará el fin de mi vinculación con el Guardés. Fueron cuatro años de grandes e inolvidables momentos con esta camiseta, de mucho crecimiento, aprendizaje y conquistas”, apuntó.
Seabra, además, agradeció a la directiva del conjunto gallego la “confianza” por la oportunidad que le brindó de dirigir al Guardés, con el que en mayo de 2023 logró el subcampeonato de la Copa Europea tras perder la final ante el Antalya Konyaalt turco. EFE
