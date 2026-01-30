El Gobierno defiende a Puente ante las peticiones de dimisión por su gestión ferroviaria

Madrid, 30 ene (EFE).- Varios ministros del Gobierno han defendido este viernes a su compañero de gabinete Óscar Puente, titular de Transportes y Movilidad Sostenible, ante las peticiones de dimisión que hace el PP por su gestión ferroviaria.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, han coincidido en defender la gestión que el Gobierno y el propio Puente están haciendo de la crisis desatada por el accidente ferroviario de Adamuz.

Montero ha asegurado, tras el funeral celebrado el jueves en Huelva por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, que el Ejecutivo central "está donde tiene que estar, trabajando, buscando soluciones, buscando la verdad".

"El Gobierno estuvo en el funeral de las víctimas, ha estado todo este tiempo acompañándolas y, por tanto, estuvimos donde tuvimos que estar (...) Me parece que algunos intentan hacer polémica donde no hay ningún tipo de polémica y profundizan el sufrimiento de las victimas", ha señalado.

Por su lado, Óscar López ha defendido a su homólogo de Transportes, Óscar Puente, el día después de que este compareciera durante siete horas en el Senado por los accidentes ferroviarios y ha señalado que "está siendo un ejemplo de cómo se da la cara".

A su juicio, el titular de Transportes está siendo "ejemplar" a la hora de aclarar "toda la verdad" y explicar "todos los detalles" y también "tener empatía con las víctimas", ha dicho López.

A su vez, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha defendido que el Gobierno está gestionando la crisis por el accidente ferroviario de Adamuz "con dignidad y sin ofender a las víctimas".

Al igual que López, lo ha contrapuesto al "desastre" del siniestro de Angrois (A Coruña) de 2013. Díaz ha señalado que ella vivió el accidente de Angrois siendo parlamentaria autonómica en Galicia y ha remarcado que "cualquier comparación es odiosa".

"Si ustedes vieran aquella gestión, aquel desastre, aquella ocultación, aquella mentira, aquel sufrimiento", ha subrayado Díaz sobre el accidente de Angrois, que provocó 80 fallecidos y que se produjo durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo como presidente gallego y de Mariano Rajoy en la Moncloa.

Desde hace días el PP ha venido pidiendo la dimisión de Puente porque, según su punto de vista, ha mentido en sus explicaciones sobre el accidente de trenes en Adamuz, ofreciendo datos falsos por mala fe. EFE