El Baxi Ferrol apunta a una lista sin bajas para recibir a Cadí La Seu

Ferrol, 30 ene (EFE).- El entrenador del Baxi Ferrol, Lino López, ha afirmado este viernes que espera llegar con todas las jugadoras bien al partido de Liga Femenina de este sábado, en el que recibirán al Cadí La Seu desde las siete de la tarde en A Malata, y ha señalado que el equipo necesita a todas para seguir sumando en fase regular.

En rueda de prensa, ha destacado el apoyo de la afición tras la eliminación de Eurocopa la pasada semana ante el Perfumerías Avenida salmantino y ha considerado que su respaldo "es muy ilusionante".

"Dan ganas de darles alegrías, de seguir trabajando para que se sigan emocionando, para eso también trabajamos", ha dicho.

El preparador ha estimado que la que termina "ha sido una semana muy buena", al poder "trabajar todos los días" y con una "intensidad muy alta, la mejor a nivel de calidad". "Todo el equipo está muy centrado en la mejora del día a día", ha añadido.

López ha resaltado que la acumulación de partidos en el primer tramo del curso obligó a centrarse en cómo se llega físicamente, pero quedar fuera de Eurocopa ha ayudado a afianzar la labor de cara a que el "equipo crezca".

En su intervención, el técnico ha augurado que el duelo de este sábado no tendrá "nada que ver" con el disputado al inicio de la campaña entre ambas escuadras y ha incidido en que el Cadí La Seu "lleva ganados tres seguidos" y se ha reforzado de cara al trecho final de la temporada.

"Vienen de hacer muy buen baloncesto, habrá que jugar a un ritmo muy alto tanto en ataque como en defensa; cada partido es una final para muchos equipos, ganas dos y estás en play off y pierdes dos y estás en zona de descenso", ha agregado.

Lino López ha evitado fijar "objetivos a medio o largo plazo" y ha apelado a pensar en qué tienen que mejorar tras muchas semanas en las que no podían hacerlo.

"La clasificación te pone donde mereces, pero es importante no encadenar derrotas para que las jugadoras no pierdan confianza", ha señalado.

En esta línea, ha exhortado a tener siempre su identidad, con un "ritmo alto", presión o una "buena selección de juego", además de que en el vestuario "todas se sientan importantes" y de ahondar en el despliegue ofensivo.

Finalmente, ante la baja por lesión de Karla Erjavec, ha aseverado que el cuadro universitario "es el que es" y ha dicho que "con eso tienen que trabajar", con "jugadoras que se tienen que multiplicar y asumir funciones a las que no están acostumbradas", por lo que ha instado a "minimizar las bajas y poner un granito más para suplir esa ausencia, sin poner excusas". EFE

rs/pfm/jpd