El refuerzo del Inter, el Bayern, el City y el PSG

Iñaki Dufour

Madrid, 5 abr (EFE).- Dos goles de Lautaro Martínez y la victoria 5-2 frente al Roma reafirmaron al Inter al frente de la Serie A; el Bayern Múnich superó otra situación límite, al borde de la derrota, para mantener los nueve puntos de diferencia en Alemania; el París Saint Germain recobró su ventaja de cuatro puntos en Francia, y el Manchester City avanzó a las semifinales de la Copa de Inglaterra, con el Arsenal eliminado.

Todos ellos salieron reforzados del fin de semana, mientras aparece la Liga de Campeones en su hoja de ruta inmediata en el caso del PSG, que recibe al Liverpool, y del Bayern, que visita al Real Madrid. No para el Inter y el City, eliminados de Europa, centrados en otros objetivos y camino de otros títulos. La serie A y la Copa de Italia el primero. Y la Copa de Inglaterra el segundo, siempre que no sea capaz de reducir la distancia en la ‘Premier’.

El Inter fue pura autoridad y pegada contra el Roma. Lo goleó 5-2. Un solo minuto necesitó para tomar ventaja. A los 60 segundos justos ganaba 1-0. El pase fue de Marcus Thuram, el remate de Lautaro Martínez, que repitió después en el 3-1 en el comienzo del segundo tiempo. Su decimonoveno y vigésimo tanto de esta temporada, en su reaparición después de una lesión muscular, tan necesaria para el reencuentro del equipo de Cristian Chivu.

El 2-1 antes del descanso fue un derechazo impresionante de Hakan Calhanoglu desde unos 30 metros, el 4-1 lo logró con un cabezazo perfecto Marcus Thuram y el 5-1 fue de Nicolo Barella para resolver el triunfo del Inter, que encadenaba tres jornadas sin ganar, con dos de once puntos, y trasladar la presión al Nápoles y el Milan, enfrentados este lunes en casa del primero. El Roma después maquiló el marcador con el 5-2.

El Arsenal duda. Derrotado en la final de la Copa de la Liga, también está fuera de la Copa de Inglaterra. Lo eliminó el Southampton, una categoría más abajo, con un gol de Charles en el minuto 85. Antes había dominado también el marcador, desde el 1-0 de Stewart en el 35 al 1-1 de Viktor Gyokeres en el 68. Martin Zubimendi disputó los últimos minutos. La Premier y la Liga de Campeones quedan como objetivos. Son los más atractivos de todos.

En la liga inglesa tiene nueve puntos y un partido más que el Manchester City, que está en alza. Su título de la Copa de la Liga y su imponente triunfo por 4-0 en los cuartos de final de la Copa de Inglaterra contra el Liverpool lo relanzan a ojos de todos.

Tres goles fueron de Erling Haaland, ya por los 33 tantos en 44 choques entre todas las competiciones de esta temporada con el conjunto de Pep Guardiola. Y añade doce dianas más en sus compromisos con la selección de Noruega.

Para el Liverpool es otro golpe en un curso desalentador. La Liga de Campeones es el único horizonte que mantiene abierto en cuanto a los títulos. Tiene una revancha pendiente con el París Saint Germain, que lo eliminó el pasado curso en octavos de final. Esta vez se enfrentan en cuartos, con el conjunto de Arne Slot bajo presión.

Aparte del City, en las semifinales de la Copa de Inglaterra también estarán el Chelsea, que goleó con autoridad por 7-0 al Port Vale, y el Leeds United, que doblegó en los penaltis al West Ham tras vencer por 0-2 y ser empatado en el tiempo añadido. Las semifinales medirán al Chelsea con el Leeds y al City con el Southampton en Wembley.

En Alemania, el Bayern vuelve a ser irreducible. La derrota parecía inevitable. El 2-0 al minuto 80 a favor del Friburgo, el rival del Celta en los cuartos de final de la Liga Europa, era un lastre evidente para el líder y vigente campeón de la Bundesliga, que, una vez más, logró lo imprevisible, no por el 2-1 de Tom Bischof en el 81, sino sobre todo porque repitió en el 92 y su equipo venció en el 99 por medio de Lennart Karl (2-3). Y sin Harry Kane.

El martes visitará en la Liga de Campeones al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con la certeza de sus nueve puntos de ventaja, a falta de 18 por jugarse, en el liderato de la liga alemana sobre el Borussia Dortmund, que respondió horas después con una victoria por 0-2 en el campo del Stuttgart, tercero, con los goles de Karim Adeyemi y Julian Brandt dentro del tiempo de añadido, más allá del 94. Su pase a la ‘Champions’ es seguro.

El Stuttgart aún deberá competirlo con el Leipzig, que lo superó en la clasificación tras vencer 1-2 al Werder Bremen; el Hoffenheim, tres puntos por detrás al perder por 1-2 con el Mainz, y el Bayer Leverkusen, que es sexto, está a cuatro de la zona de la Liga de Campeones y doblegó por 6-3 al Wolfsburgo, en posiciones de descenso de categoría.

La segunda derrota en las últimas tres citas supone un golpe ya casi definitivo para el Lens y sus opciones de competir por el título con el conjunto de Luis Enrique Martínez. Ha sumado siete de los últimos 18 puntos. Ha perdido el ritmo tan potente que lo permitió, incluso, ser el líder durante buena parte de la campaña.

El Lille, mientras, puja por la Liga de Campeones, en el esprint que propone el tramo final de la temporada entre cinco equipos por una plaza directa al torneo y una a la previa.

A falta de seis jornadas, lo comanda el citado Lille, tercero con 50 puntos, uno más que el Marsella y el Mónaco, tras la victoria monegasca contra el conjunto marsellés por 2-1; dos más que el Lyon, que sólo empató con el Angers (0-0) y encadena nueve partidos sin ganar entre todas las competiciones, y tres por delante del Rennes, que es sexto. EFE