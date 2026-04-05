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5-2. Lautaro retoma el mando y el Inter vuela a por el 'Scudetto'

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Roma, 5 abr (EFE).- El Inter de Milan arrolló este domingo al Roma (5-2) y se acerca al 'Scudetto' gracias al retorno tras lesión de su estrella, el argentino Lautaro Martínez, autor de un doblete que volvió a ilusionar al conjunto 'nerazzurro' y dejó a los 'giallorossi' en una situación muy delicada respecto a los puestos de Liga de Campeones.

Volvió el líder y capitán del equipo, que llevaba más de un mes sin jugar por lesión, y solo le bastó un minuto de partido. Primera oportunidad que tuvo tras volver, primer balón al fondo de la red después de que Marcus Thuram, su cómplice, se lo dejara en bandeja. Se repitió lo mismo en su primera acción tras el inicio de la segunda mitad. Y San Siro estalló con la vuelta de la dupla.

El equipo necesitaba al argentino, su capitán, cuya ausencia se ha notado mucho en el conjunto 'nerazzurro'. Desde su baja, el Inter anotó siete goles en siete partidos, de los cuales ganó dos. Un gol de media por partido sin Lautaro, mientras que con él en el campo esta temporada el equipo promediaba 2,2 por encuentro.

Mantuvo la posesión el Inter durante los primeros minutos combinando pases cortos y con varias ocasiones. Dimarco estuvo cerca de marcar con un disparo desde la frontal que rozó un palo y en el minuto 12 Lautaro tuvo otra ocasión clara que Svilar despejó con una mano baja pegada a un palo.

Aunque se animó el Roma, que se recompuso, recuperó la posesión del balón y generó varias ocasiones que pusieron en aprietos al guardameta suizo Yan Sommer, salvador del empate hasta en dos ocasiones. El combinado 'giallorosso' igualó el encuentro en el minuto 40 con un cabezazo del defensa Gianluca Mancini, peso pesado del vestuario del Roma que salió lesionado minutos después.

Siete minutos le duró la alegría al Roma, que por un momento vio posible la remontada. La frustró a segundos del descanso el turco Hakan Calhanoglu con un zapatazo desde larga distancia, una de sus especialidades, en uno de esos goles que hacen levantarse a cualquiera de su asiento. Imposible para Svilar y el Inter se adelantaba de nuevo.

Tras el descanso, recital del Inter. Thuram, después de dejar en bandeja el segundo gol de Lautaro y el tercero para la 'neroazzurra', no quiso quedarse fuera de la fiesta y anotó de cabeza tras un saque de esquina botado a la perfección por Calhanoglu, de nuevo rey en el centro del campo.

Nicolo Barella no quiso quedarse atrás. Con el Roma bloqueado y el Inter arrollando, aprovechó un error defensivo y la falta de coordinación del conjunto romano, sumado a un rebote, para vencer a Svilar y cerrar la 'manita'.

No se rindió el Roma, que acortó distancias en el minuto 60 con un gol de Lorenzo Pellegrini, que batió a Sommer con un disparo al primer palo. La heroicidad de la remontada era imposible para un Roma cuya asignatura pendiente son los equipos de la zona noble, perdedor en la mayoría de los casos.

El Inter, tras una racha irregular, vuela hacia el 'Scudetto' con Lautaro al mando en una jornada clave, en la que aguarda al partido del lunes entre el segundo y tercer clasificados, Milan y Nápoles, respectivamente. Le separan, con este encuentro de ventaja, nueve partidos al conjunto 'rossoneri' y diez al partenopeo. Y con Lautaro, que, pese a haber estado ausente en siete jornadas, lidera la tabla de goleadores con 16 tantos.

Mientras que el Roma, empatado en puntos con el Juventus pero con un partido más, observa al Como 1907 en la cuarta posición, que cuenta con tres puntos más y un encuentro menos, en la lucha por un puesto en la Liga de Campeones.

-- Ficha técnica:

5 - Inter de Milán: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni (Darmian, m.58); Dumfries, Barella, Calhanoglu (Sučić, m.67), Zielinski (Mkhitaryan m. 76), Dimarco; Thuram (P.Esposito, m. 66), Lautaro (Bonny, m.58).

2 - Roma: Svilar; Mancini (Ghilardi, m.46), N'Dicka, Hermoso (Ziółkowskim, m.81); Celik, Cristante, Pisilli, Rensch (Tsimikas, m.58); Soulé (El Shaarawy, m.64), Pellegrini; Malen.

Goles: 1-0, m.1: Lautaro Martínez; 1-1, m.40: Mancini; 2-1, m.47: Calhanoglu; 3-1, m 52: Lautaro Martínez; 4-1, m.55: Thuram; 5-1, m. 63: Barella; 5-2, m.70: Pellegrini.

Árbitro: Simone Sozza. Mostró tarjeta amarilla a Pisilli (m.60) por parte del Roma.

Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésima primera jornada de la Serie A disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán. EFE

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