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2-1. Séptima victoria seguida del Mónaco y atasco por la tercera posición

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Redacción deportes, 5 abr (EFE).- Los goles de Aleksandr Golovin y Florian Balogun en la segunda parte sellaron la séptima victoria consecutiva del Mónaco, que se impuso por 2-1 al Marsella para situarse en la quinta posición y apretar aún más la pugna por la tercera plaza de la tabla, directa a la Liga de Campeones, con cinco equipos en tres puntos.

Golovin adelantó al Mónaco en el minuto 59 y Balogun marcó un golazo para el 2-0 en el 74 para mantener las dudas, a la vez, del Marsella, que ahora es cuarto en la tabla. Amine Gouiri anotó el 2-1 en el tramo final del encuentro, insuficiente para sumar algún punto.

El Mónaco, en el que Ansu Fati jugó el último cuarto de hora, ya con 2-0 a favor de su equipo, y no hubo minutos para Paul Pogba, tiene 49 puntos, los mismos que el Marsella. Es uno menos que el Lille, tercero; dos más que el Lyon y tres por encima del Rennes. EFE

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