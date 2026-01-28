Robles condecora este miércoles a la Brigada 'Canarias' XVI por su despliegue en el Líbano y durante la Dana

Entre los reconocimientos que serán entregados figura la distinción por la participación del personal de la Brigada 'Canarias' XVI en la operación de ayuda tras la Dana que impactó la Comunidad Valenciana en 2024, además de su intervención previa en el Líbano como parte del contingente 'Libre Hidalgo XLIII'. Según informó el Ministerio de Defensa, la ministra Margarita Robles encabezará la ceremonia de imposición de condecoraciones este miércoles, a las 10.45 horas, en la Base 'General Alemán Ramírez' localizada en Las Palmas de Gran Canaria.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio de Defensa, este acto distinguirá de manera especial a los integrantes de la Brigada 'Canarias' XVI por su labor en contextos internacionales y de emergencia nacional. El medio detalló que una de las misiones que originan este reconocimiento es el trabajo desarrollado por la brigada en territorio libanés, donde estuvieron integrados en el despliegue conocido como 'Libre Hidalgo XLIII'.

El Ministerio de Defensa indicó que durante el despliegue internacional en el Líbano, el contingente español asumió tareas en el marco de las operaciones de paz establecidas en aquella región, cumpliendo funciones de apoyo a la estabilidad y la seguridad local junto con otros miembros de la misión. El medio oficial subrayó que el personal de la Brigada 'Canarias' XVI llevó a cabo diferentes actuaciones destinadas a garantizar la seguridad y el bienestar de la población civil en un entorno internacional complejo.

Otra de las acciones por las que recibirán condecoraciones corresponde al papel desempeñado durante la Dana que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana en 2024, conocida como 'Operación Dana 2024'. Según publicó el Ministerio de Defensa, la intervención de la brigada permitió asistir a la población en situaciones de emergencia, realizando tareas de rescate, apoyo logístico y restablecimiento de servicios básicos en zonas afectadas por el temporal. El comunicado destacó que el esfuerzo desplegado por la unidad facilitó la recuperación de las áreas más perjudicadas durante aquellos días de crisis.

El Ministerio remarcó la relevancia de consolidar este tipo de actos de reconocimiento, señalando que las distinciones que se otorgarán representan el agradecimiento institucional a la entrega y compromiso de los militares implicados tanto en misiones humanitarias internacionales como en operaciones de emergencia dentro del territorio español.

Durante la jornada programada para este miércoles en la Base 'General Alemán Ramírez', las autoridades civiles y militares se reunirán para rendir homenaje a los efectivos de la Brigada 'Canarias' XVI, quienes, según consignó el Ministerio de Defensa, han demostrado una preparación y una disposición destinadas tanto a la cooperación internacional como a la protección y auxilio de la ciudadanía frente a los retos que surgen en situaciones de riesgo.