Estaràs (PP) reclama "presión internacional" para liberar a la opositora ruandesa Victoire Ingabire

La diputada del PP en el Parlamento Europeo Rosa Estaràs ha pedido un aumento de la "presión internacional" para que el Gobierno de Ruanda libere a la opositora Victoire Ingabire y proteja sus "derechos fundamentales".

La europarlamentaria ha hecho esta solicitud en la Comisión de Derechos Humanos de la Eurocámara, en la que ha estado presente el hijo de Ingabire Rémy Amahirwa, quien ha calificado la situación de "atentado permanente contra los derechos humanos" y contra todo lo que ella representa, según ha explicado el PP en un comunicado.

Durante su intervención, Estaràs, que conoce personalmente a Victoire y a su familia por su relación con Mallorca, ha recordado la "larga cadena" de detenciones y procesos judiciales "injustos" sufridos por Ingabire desde el año 2010.

Tras regresar a Ruanda en 2010 para presentarse a las elecciones presidenciales, fue detenida y condenada en 2012 a ocho años de prisión, pena que posteriormente se elevó a 15 años en un juicio "absolutamente injusto". Desde la prisión, Ingabire ha escrito un libro que la eurodiputada ha calificado como "didáctico" y de lectura "altamente recomendable para conocer todo lo que ha sufrido".

Estaràs ha evocado asimismo su participación en una misión oficial del Parlamento Europeo a Ruanda en septiembre de 2016 en el marco de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo (FEMM), en la que solicitó sin éxito poder visitar a Ingabire en prisión.

"Fue una misión muy complicada; a los eurodiputados se les retiraron los teléfonos móviles y se les sometió a una presión inaceptable", ha remarcado.

La eurodiputada ha alertado además que en 2025 Ingabire volvió a ser detenida pese a encontrarse bajo arresto domiciliario, en el marco de un nuevo proceso judicial que "vuelve a estar plagado de injusticias".

También ha resaltado que el Parlamento Europeo ha aprobado numerosas resoluciones sobre este caso y que el último debate tuvo lugar en septiembre en Estrasburgo pero insistió en que, a su manera de ver, "no es suficiente".

"Creo sinceramente que se puede y debe hacer más. La presión internacional tiene que sentirla el presidente de Ruanda, Paul Kagame. Tiene que saber que la UE está vigilante y que no se va a dejar pasar esta injusticia monumental", ha afirmado Estaràs, al tiempo que ha reclamado mantener la atención política mediante resoluciones y debates continuados hasta lograr la liberación de Ingabire.

Por otra parte, ha subrayado que en 2012 fue una de las eurodiputadas firmantes de la candidatura de Victoire Ingabire al Premio Sájarov, lo que destaca que su caso simboliza "una larguísima historia de vulneración de los derechos humanos".

El Parlamento Europeo ha aprobado reiteradas resoluciones en los últimos años para condenar la persecución política contra Ingabire, al denunciar la "falta de garantías judiciales" en Ruanda y exigir su liberación, así como el "respeto a los derechos fundamentales y al pluralismo político en el país".