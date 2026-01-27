Espana agencias

El Constitucional rechaza suspender cautelarmente las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig

La más alta instancia jurídica española decide mantener vigentes las medidas dictadas por el Supremo contra el exmandatario y otros miembros de Junts, mientras se resuelve el recurso de amparo sobre su exclusión de la amnistía del 'procés'

Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, políticos vinculados al proceso soberanista catalán y miembros de Junts, continuarán afectados por las órdenes nacionales de detención emitidas en su contra, después de que el Tribunal Constitucional desestimara la petición de suspender dichas medidas de manera cautelar. Según informó el medio elDiario.es, la decisión se produjo tras la solicitud urgente presentada por estos dirigentes, quienes buscaban la suspensión mientras se resuelve su recurso de amparo respecto a la exclusión de la amnistía del ‘procés’.

El Tribunal Constitucional comunicó que abordó el asunto durante la sesión plenaria de este martes, centrando el análisis en la medida cautelarísima que pretendía dejar sin efecto provisionalmente las órdenes de detención. El exmandatario catalán, junto con los exconsejeros, argumentó que el Tribunal Supremo realizó una interpretación amplia de las excepciones previstas en la ley de amnistía, motivo por el cual consideran que sus derechos fundamentales están siendo afectados.

De acuerdo con la información publicada por elDiario.es, Puigdemont alegó ante la corte que la suspensión de la orden de detención resulta “imprescindible” para asegurar la protección efectiva del recurso de amparo que mantienen contra la decisión del Supremo. Además, justificó su solicitud señalando una afectación directa e irreparable a su derecho fundamental a la libertad y a la libre circulación dentro del espacio de la Unión Europea, puesto que tanto él como Comín se desempeñan como parlamentarios electos y en funciones.

La defensa de Puigdemont insistió en que se observa una “resistencia judicial” por parte de los tribunales a la aplicación de la ley de amnistía, aprobada con el objetivo de beneficiar a implicados en los hechos del procés. Esta crítica se dirige al Tribunal Supremo, que consideró que la amnistía no resulta aplicable para los delitos de malversación atribuidos a Puigdemont y otros exmiembros del Govern, según detalla elDiario.es.

Las órdenes nacionales de detención que afectan a los tres dirigentes impiden su regreso a territorio español, en tanto sigan vigentes. El Tribunal Constitucional, máxima instancia en la materia, decidió por mayoría no alterar la situación mientras estudia el fondo del recurso presentado. De acuerdo con lo consignado por elDiario.es, la negativa a suspender las órdenes cautelarmente no prejuzga la resolución definitiva sobre el recurso de amparo planteado por los afectados.

La ley de amnistía fue aprobada recientemente en España con la finalidad de extinguir la responsabilidad penal derivada del proceso de independencia de Cataluña, pero el Supremo estableció que existen excepciones en su aplicación, principalmente en casos vinculados al delito de malversación cuando haya enriquecimiento personal o perjuicio grave a los intereses financieros de la Unión Europea. Estos criterios llevaron a la exclusión de Puigdemont y otros líderes del beneficio legal, situación que ahora se encuentra en revisión por el Constitucional, tal como expuso elDiario.es.

El debate sobre la vigencia de las órdenes de detención tiene implicaciones no solo para la situación personal de los líderes independentistas, sino también para el desarrollo político de Junts y sus representantes ante las instituciones europeas. El diario remarcó que, según el propio Puigdemont, estas restricciones afectan de manera inmediata la posibilidad de ejercer sus responsabilidades como parlamentario electo y su capacidad para circular libremente por los estados miembros de la Unión Europea.

En este contexto, la negativa del Tribunal Constitucional representa un primer pronunciamiento sobre las consecuencias prácticas de la no aplicación de la amnistía por parte del Supremo, mientras se analiza la constitucionalidad de la exclusión. La resolución definitiva del tribunal se conocerá una vez analizadas todas las argumentaciones presentadas por las partes, proceso que podría prolongarse en el tiempo. Según relató elDiario.es, la decisión será determinante para el futuro judicial y político tanto de Puigdemont como de sus compañeros de partido involucrados en el proceso judicial del ‘procés’.



Tribunal ConstitucionalCarles PuigdemontToni ComínLluís PuigTribunal SupremoCataluñaEspañaÓrdenes de detenciónProcésLey de amnistíaEUROPAPRESS

