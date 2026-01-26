Urtasun: Sumar condicionará negociar los PGE a un "plan especial de inversiones" en Rodalies

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmado este lunes que condicionarán la negociación en el Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la existencia de un "plan especial de inversiones" para Rodalies.

"Exigiremos un plan especial de inversiones para el mantenimiento de Rodalies, vinculado también a la creación de una unidad especial de mantenimiento de Rodalies en Cataluña, dirigida desde la Generalitat", además de una unidad de seguimiento de las mismas, ha dicho en un desayuno informativo de Fórum Europa.

Este plan, según ha detallado, debería centrarse en reforzar el mantenimiento y la fiabilidad del servicio, con intervenciones en algunos tramos y para adecuar la infraestructura a los efectos del cambio climático.

El ministro ha exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a Adif una solución inmediata ante las incidencias de estos días en la red catalana, y ha lamentado que se haya convertido en "una lotería perversa" para los catalanes.

"NO ES EL MOMENTO" DE DIMISIONES

Ha considerado que no es el momento de pedir dimisiones, que ya se analizará lo sucedido y "qué tipo de responsabilidades se han de asumir", pero que la prioridad debe ser arreglar el problema; parte de esta solución, ha mantenido, pasa por acelerar todo lo que se pueda, en sus palabras, el traspaso a la Generalitat, y mejorar el nivel de ejecución presupuestaria.

Sobre la posibilidad de que las incidencias en el centro de control de Adif haya podido ser un sabotaje, ha pedido prudencia y dejar trabajar a los técnicos: "Lo que sí que es evidente es que, sea el que sea el origen del problema de esta mañana, el mal funcionamiento de Rodalies lleva años y es absolutamente intolerable".

COMUNS PEDIRÁ RESPONSABILIDADES

Se ha referido también a este tema la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que ha presentado al ministro: ha apuntado a la desinversión y la infrafinanciación como principales responsables de la situación, y ha reclamado un "pacto de país" por Rodalies y centrar las prioridades en materia de infraestructuras en este ámbito.

"En estos días que están siendo tan críticos en movilidad, lo que toca es arreglar y solucionar esta crisis, que es lo que está pidiendo la ciudadanía. Pero pueden estar seguros de que cuando pase este desaguisado no nos temblarán las piernas y pediremos que se asuman responsabilidades a ambos lados", ha advertido, en referencia al Gobierno y a la Generalitat.

PRESUPUESTOS Y FINANCIACIÓN SINGULAR

Respecto a la legislatura en el Congreso, ha sostenido que pretenden agotarla, y ha dicho que el Gobierno prevé presentar un proyecto de Presupuestos que "serán muy positivos para Cataluña".

"Permitirán afrontar Rodalies, los servicios públicos, los grandes retos del país, y lo que haremos es invitar al conjunto de grupos parlamentarios a que den apoyo a estas cuentas. Y creo que cuando presentemos los Presupuestos, que serán muy positivos para Cataluña, será muy difícil que los grupos digan que no", ha valorado.

Respecto a la reforma de la financiación autonómica, ha dicho que la propuesta del Gobierno pactada con ERC mejora sustancialmente las cuentas de la Generalitat, y ha apelado a los grupos parlamentarios a votar en el Congreso "cuando esto se debata, pensando en el futuro de Cataluña y no en los intereses de partido".

CONTEXTO INTERNACIONAL

Se ha referido también al contexto internacional, y en este ámbito ha defendido la posición del Gobierno respecto al aumento del gasto en defensa, y ha pedido "mantener la coherencia mostrada hasta ahora" en Palestina.

"Creo imprescindible que España rechace de forma inmediata la invitación de Donald Trump a formar parte de la mal llamada Junta de Paz de Gaza. Nada de lo que hacemos a escala internacional puede favorecer el objetivo declarado del debilitamiento del sistema de Naciones Unidas y del derecho internacional", ha reclamado.

MURALES DE SIJENA

Respecto al conflicto sobre las pinturas murales de Sijena en el MNAC, ha dicho que ya ha habido "un momento para la política, para valorar la sentencia", y que es el momento de que los técnicos trabajen para encontrar una solución.

"Los técnicos del Ministerio de Cultura han estado y están a disposición y trabajando, junto a todos los grupos de expertos que se han creado, en el patronato del MNAC, que es donde participamos. Vamos a seguir trabajando y nuestros técnicos seguirán implicados en el ejercicio, que ahora es técnico. Hay un momento por la política y hay un momento también para los técnicos", ha defendido.

JULIO IGLESIAS

Finalmente, preguntado por si retirarán la Medalla de Oro de las Bellas Artes al cantante Julio Iglesias, ha dicho que están terminando de mirarlo, y que están siguiendo muy de cerca la evolución de las cuestiones judiciales relacionadas con el tema, después que la Audiencia Nacional archivara la investigación por falta de competencia.

"Las denuncias son tan y tan graves, y los testigos son tan y tan graves, que podemos estar incluso ante un presunto caso de trata, que espero que haya otro foro que investigue la causa, ya que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido que no es competente", ha valorado.