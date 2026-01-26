Espana agencias

Urtasun: Sumar condicionará negociar los PGE a un "plan especial de inversiones" en Rodalies

Guardar

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmado este lunes que condicionarán la negociación en el Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la existencia de un "plan especial de inversiones" para Rodalies.

"Exigiremos un plan especial de inversiones para el mantenimiento de Rodalies, vinculado también a la creación de una unidad especial de mantenimiento de Rodalies en Cataluña, dirigida desde la Generalitat", además de una unidad de seguimiento de las mismas, ha dicho en un desayuno informativo de Fórum Europa.

Este plan, según ha detallado, debería centrarse en reforzar el mantenimiento y la fiabilidad del servicio, con intervenciones en algunos tramos y para adecuar la infraestructura a los efectos del cambio climático.

El ministro ha exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a Adif una solución inmediata ante las incidencias de estos días en la red catalana, y ha lamentado que se haya convertido en "una lotería perversa" para los catalanes.

"NO ES EL MOMENTO" DE DIMISIONES

Ha considerado que no es el momento de pedir dimisiones, que ya se analizará lo sucedido y "qué tipo de responsabilidades se han de asumir", pero que la prioridad debe ser arreglar el problema; parte de esta solución, ha mantenido, pasa por acelerar todo lo que se pueda, en sus palabras, el traspaso a la Generalitat, y mejorar el nivel de ejecución presupuestaria.

Sobre la posibilidad de que las incidencias en el centro de control de Adif haya podido ser un sabotaje, ha pedido prudencia y dejar trabajar a los técnicos: "Lo que sí que es evidente es que, sea el que sea el origen del problema de esta mañana, el mal funcionamiento de Rodalies lleva años y es absolutamente intolerable".

COMUNS PEDIRÁ RESPONSABILIDADES

Se ha referido también a este tema la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que ha presentado al ministro: ha apuntado a la desinversión y la infrafinanciación como principales responsables de la situación, y ha reclamado un "pacto de país" por Rodalies y centrar las prioridades en materia de infraestructuras en este ámbito.

"En estos días que están siendo tan críticos en movilidad, lo que toca es arreglar y solucionar esta crisis, que es lo que está pidiendo la ciudadanía. Pero pueden estar seguros de que cuando pase este desaguisado no nos temblarán las piernas y pediremos que se asuman responsabilidades a ambos lados", ha advertido, en referencia al Gobierno y a la Generalitat.

PRESUPUESTOS Y FINANCIACIÓN SINGULAR

Respecto a la legislatura en el Congreso, ha sostenido que pretenden agotarla, y ha dicho que el Gobierno prevé presentar un proyecto de Presupuestos que "serán muy positivos para Cataluña".

"Permitirán afrontar Rodalies, los servicios públicos, los grandes retos del país, y lo que haremos es invitar al conjunto de grupos parlamentarios a que den apoyo a estas cuentas. Y creo que cuando presentemos los Presupuestos, que serán muy positivos para Cataluña, será muy difícil que los grupos digan que no", ha valorado.

Respecto a la reforma de la financiación autonómica, ha dicho que la propuesta del Gobierno pactada con ERC mejora sustancialmente las cuentas de la Generalitat, y ha apelado a los grupos parlamentarios a votar en el Congreso "cuando esto se debata, pensando en el futuro de Cataluña y no en los intereses de partido".

CONTEXTO INTERNACIONAL

Se ha referido también al contexto internacional, y en este ámbito ha defendido la posición del Gobierno respecto al aumento del gasto en defensa, y ha pedido "mantener la coherencia mostrada hasta ahora" en Palestina.

"Creo imprescindible que España rechace de forma inmediata la invitación de Donald Trump a formar parte de la mal llamada Junta de Paz de Gaza. Nada de lo que hacemos a escala internacional puede favorecer el objetivo declarado del debilitamiento del sistema de Naciones Unidas y del derecho internacional", ha reclamado.

MURALES DE SIJENA

Respecto al conflicto sobre las pinturas murales de Sijena en el MNAC, ha dicho que ya ha habido "un momento para la política, para valorar la sentencia", y que es el momento de que los técnicos trabajen para encontrar una solución.

"Los técnicos del Ministerio de Cultura han estado y están a disposición y trabajando, junto a todos los grupos de expertos que se han creado, en el patronato del MNAC, que es donde participamos. Vamos a seguir trabajando y nuestros técnicos seguirán implicados en el ejercicio, que ahora es técnico. Hay un momento por la política y hay un momento también para los técnicos", ha defendido.

JULIO IGLESIAS

Finalmente, preguntado por si retirarán la Medalla de Oro de las Bellas Artes al cantante Julio Iglesias, ha dicho que están terminando de mirarlo, y que están siguiendo muy de cerca la evolución de las cuestiones judiciales relacionadas con el tema, después que la Audiencia Nacional archivara la investigación por falta de competencia.

"Las denuncias son tan y tan graves, y los testigos son tan y tan graves, que podemos estar incluso ante un presunto caso de trata, que espero que haya otro foro que investigue la causa, ya que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido que no es competente", ha valorado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El novio de Ayuso se opone a que García Ortiz siga en la carrera fiscal y pide su inhabilitación

Alberto González Amador ha recurrido la reincorporación de Álvaro García Ortiz al Ministerio Público, exigiendo que se anule el expediente y que se declare su incapacidad permanente para ejercer por una condena penal previa

El novio de Ayuso se

Ayuso exige la dimisión de Puente y Sánchez por su "responsabilidad" en el siniestro de Adamuz

Ayuso exige la dimisión de

Puente dice que caerá quien tenga que caer:"si soy yo, tendré que ser si es que tengo alguna responsabilidad"

Puente dice que caerá quien

Abogados de los acusados de amañar contratos de Cultura en Valencia alegan prescripción y nulidades para frenar la causa

Abogados de los acusados de

Defensa aprueba la construcción del nuevo acuartelamiento militar en los terrenos de la hípica en San Sebastián

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alberto González Amador pide la

Alberto González Amador pide la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal al considerar su “incapacidad” por estar condenado de un delito doloso

Óscar Puente apunta a un ciberataque o sabotaje como hipótesis en la caída del servicio de Rodalies: “Todavía no sabemos qué ha pasado”

Despiden a un trabajador de Mercadona con 40 años de antigüedad por comerse una bolsa de snacks de un euro sin haberlo pagado: es procedente

El Ministerio de Transportes empieza a diseñar el equipamiento del nuevo gimnasio con sala de ‘fitness’ y clases de yoga y pilates para sus trabajadores

Las claves para entender el caso Madrid Network, la red con la que la Comunidad de Madrid presuntamente ‘hizo desaparecer’ un préstamo público de 80 millones de euros

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Ayuso anuncia una nueva rebaja del IRPF autonómico en Madrid a partir de 2027

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 26 enero

El Gobierno promete blindar al sector agrario español ante Mercosur: “El campo nunca va a ser una moneda de cambio”

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 26 de enero

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”