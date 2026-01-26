Espana agencias

Feijóo acusa a Sánchez de "desviar la atención" con la regularización de migrantes

El Ejecutivo prevé aprobar una medida que concedería derechos legales a extranjeros sin papeles, una decisión que genera fuertes cuestionamientos del PP y abre el debate político sobre la gestión del sistema migratorio y ferroviario en España

Guardar

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalaron que la iniciativa prevista busca otorgar derechos legales y seguridad jurídica a personas extranjeras que ya se encuentran en territorio español sin documentación regular. Según informó Europa Press, este martes el Consejo de Ministros someterá a aprobación un decreto que establece un proceso extraordinario de regularización para migrantes en situación administrativa irregular. La medida viene acompañada de un debate político intenso, en el que el Partido Popular (PP) y su líder, Alberto Núñez Feijóo, han manifestado críticas directas al Gobierno, argumentando que esta acción responde a intentos de desviar la atención de las recientes deficiencias en la gestión ferroviaria y a los siniestros ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Europa Press reportó que Feijóo expresó a través de un mensaje en la red social X su preocupación respecto a las prioridades del Ejecutivo tras los accidentes que dejaron un saldo de hasta 46 personas fallecidas y cientos de heridos, destacando que “Ninguna dimisión” se ha producido en relación a estos eventos. El líder 'popular' sostuvo que “la primera respuesta de Sánchez” ha sido impulsar una “regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos”. Feijóo añadió mediante este mensaje que “en la España socialista, la ilegalidad se premia”, en referencia directa a la decisión del Gobierno sobre el cambio en la política migratoria.

El debate político ha tomado altura debido a la vinculación que realiza el Partido Popular entre los recientes accidentes ferroviarios y la decisión de implementar la regularización extraordinaria. Feijóo, según recogió Europa Press, calificó la política migratoria del Gobierno de “tan disparatada como la ferroviaria”, y anunció que el PP modificará ambas áreas “de arriba a abajo” en caso de alcanzar el poder. Las críticas del PP se centran en lo que ellos consideran un efecto llamada y en un posible colapso de los servicios públicos si la medida se concreta, argumentando que la legalización de migrantes irregulares puede generar incentivos para nuevos flujos migratorios y sobrecargar los sistemas de atención y servicios sociales.

Por su parte, fuentes de Podemos estimaron que la regularización podría beneficiar a más de 500.000 personas, quienes dispondrán hasta el 30 de junio para acogerse al proceso. Según detalló Europa Press, el objetivo del Ejecutivo es reconocer y consolidar una situación de hecho preexistente, garantizando derechos básicos y un marco de legalidad para quienes ya viven en el país.

La iniciativa surge en un contexto de tensión provocado por los recientes accidentes en el sistema ferroviario español, episodios que han derivado en cuestionamientos sobre la gestión del sector por parte del Gobierno central. Feijóo ha hecho énfasis en la falta de asunción de responsabilidades políticas tras los siniestros, y utilizó estas referencias para enmarcar su crítica al decreto que el Ejecutivo presentará ante el Consejo de Ministros.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones expuso, según Europa Press, que el propósito fundamental de la medida es responder a una realidad social consolidada, buscando tanto la protección de los derechos de los migrantes como la seguridad jurídica que facilite su integración y acceso a servicios esenciales. Desde la perspectiva del Gobierno, la regularización extraordinaria no solo responde a razones humanitarias, sino que pretende abordar un fenómeno estructural que afecta directamente al tejido social del país.

El debate sobre la gestión migratoria y ferroviaria ha reavivado la discusión sobre la política de integración, la viabilidad del sistema de servicios públicos y la coherencia de la respuesta estatal ante crisis y accidentes. A medida que el Consejo de Ministros se dispone a votar la propuesta, distintos sectores del espectro político y social posicionan sus argumentos, en un escenario en el que el sistema migratorio y de transporte se han convertido en ejes del debate nacional. Europa Press dejó constancia de los cruces entre el PP y el Ejecutivo, marcados por el uso de cifras de víctimas y el análisis de las consecuencias de las nuevas medidas en materia de migración.

El proceso de regularización extraordinaria, tal como indicaron fuentes gubernamentales a Europa Press, tiene como destinatarios a extranjeros que ya residen en España en situación irregular y se inscribe en la estrategia de garantizar igualdad ante la ley y acceso a derechos fundamentales. La medida, objeto de discusión parlamentaria y social, constituye uno de los anuncios más relevantes en materia migratoria en los últimos años, abriendo un nuevo capítulo en la relación entre el Estado español, sus residentes y la gestión de la diversidad demográfica.

Temas Relacionados

Regularización de migrantesAlberto Núñez FeijóoPedro SánchezPSOEPodemosEspañaCórdobaPolíticas migratoriasConsejo de MinistrosMinisterio de Inclusión Seguridad Social y MigracionesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

A prisión tras atacar a su vecino en Linares (Jaén) con una bola de petanca y un bate de béisbol

El juez ha ordenado el encarcelamiento preventivo de un hombre acusado de protagonizar una serie de amenazas, agresiones y daños de gran intensidad, alertando del grave peligro que representa para su contraparte, según resolución judicial revelada

A prisión tras atacar a

Prisión provisional para el detenido en L'Hospitalet (Barcelona) por el asesinato de una mujer

El juez ha ordenado encarcelar al presunto autor de la muerte violenta registrada en un establecimiento de L'Hospitalet, tras descartar vínculos sentimentales con la víctima, mientras los Mossos d'Esquadra siguen analizando los hechos y la investigación continúa

Prisión provisional para el detenido

El TSJ de Cataluña confirma 15 años de cárcel para un hombre que disparó contra dos mossos en Girona

La máxima instancia judicial catalana ratifica la sentencia para el responsable de un tiroteo ocurrido en Les Llosses en 2023, tras un intento de asesinato y enfrentamientos con autoridades, desestimando los argumentos presentados por la defensa del condenado

El TSJ de Cataluña confirma

Un juzgado de Santiago ordena seguir la causa contra dos mandos de bomberos por la muerte de un compañero en prácticas

La magistrada sostiene que existen pruebas para continuar el proceso contra los responsables del operativo por no implementar acciones suficientes que evitaran la tragedia, mientras que el Ayuntamiento afronta responsabilidad civil subsidiaria y la decisión admite recurso

Un juzgado de Santiago ordena

Podemos anuncia un pacto con el PSOE para que el Gobierno apruebe un decreto de regularización de migrantes

El Ejecutivo pondrá en marcha una medida excepcional que permitirá a quienes residan en territorio nacional desde antes de 2025 solicitar residencia legal, beneficiando a más de 500.000 personas y otorgando acceso al mercado laboral y servicios básicos

Podemos anuncia un pacto con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la situación

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo | Primeros ceses por la crisis de Rodalies en Cataluña: caen su director operativo y el director general de Explotación y Mantenimiento de Adif

Rutte sostiene ante la Eurocámara que Europa no puede defenderse sin Estados Unidos: “Si alguien todavía lo piensa, que siga soñando”

El presidente de la comisión de investigación sobre el accidente de Adamuz apunta a una “rotura de una soldadura” como la “causa principal de la tragedia”

Impulsar el coliving juvenil, ampliar el parque público y movilizar pisos vacíos: las propuestas de vivienda del PP para las elecciones de Aragón

El Gobierno pacta con Podemos una regularización extraordinaria de migrantes que lleven al menos cinco meses en España

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Madrid recupera 200 viviendas para alquiler asequible al ofrecer a los caseros hasta 45.000 € sin intereses para reformarlas

Super Once: resultados ganadores del Sorteo 4 de este lunes 26 de enero del 2026

Triplex de la Once, Sorteo 3: Resultados de hoy 26 de enero del 2026

Un juez libera a un padre de pagar la pensión a su hija que trabaja en hostelería y gana más de 1.400 euros: “Ya no la necesita”

DEPORTES

Robert Moreno, entrenador al que

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur

De portero en la Serie A de Italia a conserje de un hotel: la historia de Alberto Fontana

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”

Del tenis al golf: Juan Carlos Ferrero se incorpora el equipo del golfista Ángel Ayora tras romper su relación con Alcaraz