Feijóo acusa a Sánchez de "desviar la atención" con la regularización de migrantes

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalaron que la iniciativa prevista busca otorgar derechos legales y seguridad jurídica a personas extranjeras que ya se encuentran en territorio español sin documentación regular. Según informó Europa Press, este martes el Consejo de Ministros someterá a aprobación un decreto que establece un proceso extraordinario de regularización para migrantes en situación administrativa irregular. La medida viene acompañada de un debate político intenso, en el que el Partido Popular (PP) y su líder, Alberto Núñez Feijóo, han manifestado críticas directas al Gobierno, argumentando que esta acción responde a intentos de desviar la atención de las recientes deficiencias en la gestión ferroviaria y a los siniestros ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Europa Press reportó que Feijóo expresó a través de un mensaje en la red social X su preocupación respecto a las prioridades del Ejecutivo tras los accidentes que dejaron un saldo de hasta 46 personas fallecidas y cientos de heridos, destacando que “Ninguna dimisión” se ha producido en relación a estos eventos. El líder 'popular' sostuvo que “la primera respuesta de Sánchez” ha sido impulsar una “regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos”. Feijóo añadió mediante este mensaje que “en la España socialista, la ilegalidad se premia”, en referencia directa a la decisión del Gobierno sobre el cambio en la política migratoria.

El debate político ha tomado altura debido a la vinculación que realiza el Partido Popular entre los recientes accidentes ferroviarios y la decisión de implementar la regularización extraordinaria. Feijóo, según recogió Europa Press, calificó la política migratoria del Gobierno de “tan disparatada como la ferroviaria”, y anunció que el PP modificará ambas áreas “de arriba a abajo” en caso de alcanzar el poder. Las críticas del PP se centran en lo que ellos consideran un efecto llamada y en un posible colapso de los servicios públicos si la medida se concreta, argumentando que la legalización de migrantes irregulares puede generar incentivos para nuevos flujos migratorios y sobrecargar los sistemas de atención y servicios sociales.

Por su parte, fuentes de Podemos estimaron que la regularización podría beneficiar a más de 500.000 personas, quienes dispondrán hasta el 30 de junio para acogerse al proceso. Según detalló Europa Press, el objetivo del Ejecutivo es reconocer y consolidar una situación de hecho preexistente, garantizando derechos básicos y un marco de legalidad para quienes ya viven en el país.

La iniciativa surge en un contexto de tensión provocado por los recientes accidentes en el sistema ferroviario español, episodios que han derivado en cuestionamientos sobre la gestión del sector por parte del Gobierno central. Feijóo ha hecho énfasis en la falta de asunción de responsabilidades políticas tras los siniestros, y utilizó estas referencias para enmarcar su crítica al decreto que el Ejecutivo presentará ante el Consejo de Ministros.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones expuso, según Europa Press, que el propósito fundamental de la medida es responder a una realidad social consolidada, buscando tanto la protección de los derechos de los migrantes como la seguridad jurídica que facilite su integración y acceso a servicios esenciales. Desde la perspectiva del Gobierno, la regularización extraordinaria no solo responde a razones humanitarias, sino que pretende abordar un fenómeno estructural que afecta directamente al tejido social del país.

El debate sobre la gestión migratoria y ferroviaria ha reavivado la discusión sobre la política de integración, la viabilidad del sistema de servicios públicos y la coherencia de la respuesta estatal ante crisis y accidentes. A medida que el Consejo de Ministros se dispone a votar la propuesta, distintos sectores del espectro político y social posicionan sus argumentos, en un escenario en el que el sistema migratorio y de transporte se han convertido en ejes del debate nacional. Europa Press dejó constancia de los cruces entre el PP y el Ejecutivo, marcados por el uso de cifras de víctimas y el análisis de las consecuencias de las nuevas medidas en materia de migración.

El proceso de regularización extraordinaria, tal como indicaron fuentes gubernamentales a Europa Press, tiene como destinatarios a extranjeros que ya residen en España en situación irregular y se inscribe en la estrategia de garantizar igualdad ante la ley y acceso a derechos fundamentales. La medida, objeto de discusión parlamentaria y social, constituye uno de los anuncios más relevantes en materia migratoria en los últimos años, abriendo un nuevo capítulo en la relación entre el Estado español, sus residentes y la gestión de la diversidad demográfica.