Izquierda Unida y Movimiento Sumar defienden un Aragón "a la altura de la revolución feminista"

Durante un acto celebrado en Utebo (Zaragoza), Marta Abengochea centró parte de su intervención en la situación de las mujeres que viven en zonas rurales, subrayando que su papel resulta decisivo para el asentamiento de la población y la viabilidad de los pueblos. Según consignó el medio que cubrió el encuentro, la candidata de Izquierda Unida remarcó que garantizar servicios públicos de calidad, la existencia de empleo digno, iniciativas efectivas de conciliación y protección frente a la violencia son factores necesarios para asegurar el futuro en el medio rural. Abengochea advirtió de que dejar fuera la perspectiva feminista en la lucha contra la despoblación supone condenar a esas áreas al abandono.

Izquierda Unida y Movimiento Sumar plantearon en esta ocasión la necesidad de situar al feminismo como una herramienta clave para transformar Aragón, vinculando las políticas públicas de igualdad a la defensa de los derechos de toda la sociedad trabajadora. Según publicó la fuente, la candidata insistió en que la violencia machista no constituye un asunto individual ni inevitable, sino que responde a un mecanismo de control social que impacta directamente en la vida, los proyectos y los derechos de las mujeres, así como en el sostenimiento de privilegios existentes.

Abengochea aseguró que negar o minimizar la existencia de la violencia de género, según señaló, es habitual en posiciones políticas de derechas y representa una manera adicional de perpetuar la situación. “El feminismo es la herramienta esencial para construir una sociedad sin violencia”, sostuvo durante su discurso, e hizo hincapié en que los recortes en materia de igualdad favorecen tanto el avance del machismo estructural como el fortalecimiento de corrientes antidemocráticas. El medio informó que la candidata defendió que las medidas de igualdad representan un pilar imprescindible, no un complemento accesorio, para el sostenimiento democrático y la garantía de derechos.

A lo largo del acto, Marta Abengochea enfatizó que Izquierda Unida de Aragón y Movimiento Sumar no aceptarán que las derechas impongan retrocesos sociales. Según detalló la cobertura periodística, la candidata señaló la relación directa entre el auge de discursos reaccionarios y las consecuencias materiales que estos suponen para las mujeres. Abengochea resumió la situación como una elección crucial “entre feminismo o barbarie, entre derechos o retrocesos”.

Entre los aspectos concretos abordados por Abengochea ante militantes y simpatizantes se incluyen la reclamación de un sistema público de cuidados robusto, el impulso de políticas de conciliación que permitan compartir las responsabilidades familiares y la erradicación de la brecha salarial. El acto, según el medio, también sirvió para visibilizar la problemática que enfrentan sectores laborales altamente feminizados, afectados por la precarización. Abengochea expresó: “No hay igualdad posible mientras las mujeres sigan sosteniendo en soledad los cuidados y soportando la precariedad laboral”.

La candidata también destacó la situación particular de las mujeres inmigrantes en Aragón, quienes sufren discriminación y sobreexplotación en el mundo laboral. Enfatizó en la importancia de desarrollar medidas específicas que garanticen la protección de sus derechos.

El compromiso electoral de Izquierda Unida y Movimiento Sumar, según explicó Abengochea, se traduce en la promoción de políticas que sitúen la vida y la igualdad como elementos centrales. “Cada voto a Izquierda Unida-Movimiento Sumar es un avance feminista”, expresó la candidata, argumentando que su propuesta desafía modelos económicos basados en la desigualdad de género y prioriza la dignidad de la clase trabajadora.

Según detalló el medio, el acto en Utebo también incluyó un llamado a incorporar la perspectiva femenina como eje transversal en las políticas frente a la despoblación. Abengochea expuso que la igualdad de género en el entorno rural resulta fundamental para asegurar oportunidades y frenar el éxodo de mujeres, condición indispensable para evitar el abandono de los pueblos.

En el cierre de su intervención, la candidata reiteró el compromiso de su formación política con la consolidación de un Aragón donde los derechos laborales y sociales se encuentren plenamente garantizados. El medio informó que Izquierda Unida y Movimiento Sumar abogan por un feminismo que propicie una transformación colectiva y sirva de motor de justicia social.

Durante el evento, y en referencia a hechos recientes, el encuentro incluyó un mensaje de apoyo y deseos de recuperación para la mujer agredida en Huesca el pasado fin de semana, a la espera de mayor información sobre las circunstancias y motivaciones del suceso. El medio mencionó que la muestra de solidaridad se sumó al mensaje central del acto, enfocado en la importancia de contar con políticas públicas que promuevan una vida libre de violencias y garanticen la igualdad.