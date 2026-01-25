Espana agencias

Izquierda Unida y Movimiento Sumar defienden un Aragón "a la altura de la revolución feminista"

Marta Abengochea exige políticas públicas centradas en igualdad y alerta sobre el peligro de negar la violencia de género, pidiendo un compromiso firme para erradicar la precariedad laboral femenina y fortalecer derechos en toda la sociedad aragonesa

Guardar

Durante un acto celebrado en Utebo (Zaragoza), Marta Abengochea centró parte de su intervención en la situación de las mujeres que viven en zonas rurales, subrayando que su papel resulta decisivo para el asentamiento de la población y la viabilidad de los pueblos. Según consignó el medio que cubrió el encuentro, la candidata de Izquierda Unida remarcó que garantizar servicios públicos de calidad, la existencia de empleo digno, iniciativas efectivas de conciliación y protección frente a la violencia son factores necesarios para asegurar el futuro en el medio rural. Abengochea advirtió de que dejar fuera la perspectiva feminista en la lucha contra la despoblación supone condenar a esas áreas al abandono.

Izquierda Unida y Movimiento Sumar plantearon en esta ocasión la necesidad de situar al feminismo como una herramienta clave para transformar Aragón, vinculando las políticas públicas de igualdad a la defensa de los derechos de toda la sociedad trabajadora. Según publicó la fuente, la candidata insistió en que la violencia machista no constituye un asunto individual ni inevitable, sino que responde a un mecanismo de control social que impacta directamente en la vida, los proyectos y los derechos de las mujeres, así como en el sostenimiento de privilegios existentes.

Abengochea aseguró que negar o minimizar la existencia de la violencia de género, según señaló, es habitual en posiciones políticas de derechas y representa una manera adicional de perpetuar la situación. “El feminismo es la herramienta esencial para construir una sociedad sin violencia”, sostuvo durante su discurso, e hizo hincapié en que los recortes en materia de igualdad favorecen tanto el avance del machismo estructural como el fortalecimiento de corrientes antidemocráticas. El medio informó que la candidata defendió que las medidas de igualdad representan un pilar imprescindible, no un complemento accesorio, para el sostenimiento democrático y la garantía de derechos.

A lo largo del acto, Marta Abengochea enfatizó que Izquierda Unida de Aragón y Movimiento Sumar no aceptarán que las derechas impongan retrocesos sociales. Según detalló la cobertura periodística, la candidata señaló la relación directa entre el auge de discursos reaccionarios y las consecuencias materiales que estos suponen para las mujeres. Abengochea resumió la situación como una elección crucial “entre feminismo o barbarie, entre derechos o retrocesos”.

Entre los aspectos concretos abordados por Abengochea ante militantes y simpatizantes se incluyen la reclamación de un sistema público de cuidados robusto, el impulso de políticas de conciliación que permitan compartir las responsabilidades familiares y la erradicación de la brecha salarial. El acto, según el medio, también sirvió para visibilizar la problemática que enfrentan sectores laborales altamente feminizados, afectados por la precarización. Abengochea expresó: “No hay igualdad posible mientras las mujeres sigan sosteniendo en soledad los cuidados y soportando la precariedad laboral”.

La candidata también destacó la situación particular de las mujeres inmigrantes en Aragón, quienes sufren discriminación y sobreexplotación en el mundo laboral. Enfatizó en la importancia de desarrollar medidas específicas que garanticen la protección de sus derechos.

El compromiso electoral de Izquierda Unida y Movimiento Sumar, según explicó Abengochea, se traduce en la promoción de políticas que sitúen la vida y la igualdad como elementos centrales. “Cada voto a Izquierda Unida-Movimiento Sumar es un avance feminista”, expresó la candidata, argumentando que su propuesta desafía modelos económicos basados en la desigualdad de género y prioriza la dignidad de la clase trabajadora.

Según detalló el medio, el acto en Utebo también incluyó un llamado a incorporar la perspectiva femenina como eje transversal en las políticas frente a la despoblación. Abengochea expuso que la igualdad de género en el entorno rural resulta fundamental para asegurar oportunidades y frenar el éxodo de mujeres, condición indispensable para evitar el abandono de los pueblos.

En el cierre de su intervención, la candidata reiteró el compromiso de su formación política con la consolidación de un Aragón donde los derechos laborales y sociales se encuentren plenamente garantizados. El medio informó que Izquierda Unida y Movimiento Sumar abogan por un feminismo que propicie una transformación colectiva y sirva de motor de justicia social.

Durante el evento, y en referencia a hechos recientes, el encuentro incluyó un mensaje de apoyo y deseos de recuperación para la mujer agredida en Huesca el pasado fin de semana, a la espera de mayor información sobre las circunstancias y motivaciones del suceso. El medio mencionó que la muestra de solidaridad se sumó al mensaje central del acto, enfocado en la importancia de contar con políticas públicas que promuevan una vida libre de violencias y garanticen la igualdad.

Temas Relacionados

FeminismoIzquierda UnidaMovimiento SumarMarta AbengocheaAragónZaragozaViolencia machistaIgualdad de géneroMujeres ruralesClase trabajadoraEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Sánchez rechaza "el sectarismo ideológico" de Azcón y advierte de que el PP es "la puerta" a la ultraderecha

El líder del Ejecutivo responde a las acusaciones del candidato popular en un acto en Huesca, advirtiendo sobre alianzas políticas con la ultraderecha y defendiendo la necesidad de respaldar una opción progresista en los próximos comicios

Sánchez rechaza "el sectarismo ideológico"

PP acusa al Gobierno de ocultar información sobre el accidente y exige la dimisión de Puente por mentir

Miguel Tellado denuncia que altos cargos estatales ocultaron datos relevantes sobre el siniestro de Adamuz, responsabilizándolos de un manejo poco claro que, según él, agravó el sufrimiento de familiares de las 46 víctimas mortales y heridos

PP acusa al Gobierno de

El PSPV-PSOE anuncia su personación en la causa que investiga el audio de la dana manipulado

El partido exige aclarar la alteración de una grabación entre personal de Aemet y emergencias, reclama que se asuman consecuencias y reivindica que el buen funcionamiento de los protocolos públicos es esencial en democracia, según su secretario de Organización

El PSPV-PSOE anuncia su personación

El PP acusa al Gobierno de "ocultar información" del accidente de Adamuz y exige la dimisión de Puente

Miguel Tellado denuncia que la administración central ha manipulado datos sobre el siniestro de Adamuz, responsabiliza al ministro Óscar Puente de falta de transparencia y sostiene que la gestión inadecuada contribuyó a la tragedia

El PP acusa al Gobierno

Sánchez y Pradales se reunirán el martes en Moncloa para analizar asuntos de interés común

El jefe del Ejecutivo y el líder vasco mantendrán un encuentro clave en Madrid el día 27, con el foco puesto en avanzar en el autogobierno y resolver demandas históricas relacionadas con el desarrollo del Estatuto de Gernika

Sánchez y Pradales se reunirán
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El comisionado del traspaso de

El comisionado del traspaso de Rodalies admite que “la seguridad total no existe” en la red de cercanías: “Ni Dios puede garantizar que no haya desprendimientos”

Pedro Sánchez reivindica la labor de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Adamuz: “Está gestionando y dando la cara desde el primer momento”

Retirados de las vías los últimos restos del tren Alvia siniestrado en Adamuz

El dueño de unos perros que mataron a un hombre irá a la cárcel por no pagar la indemnización acordada: 550 euros al mes durante cinco años

Condenado a cinco años de prisión un hombre que intentó prender fuego a su pareja con una garrafa de gasolina: “Vamos a morir, voy a quemar la casa”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2 HOY 25 de enero

Sorteo 1 de Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy 25 de enero del 2025

Comprobar Super Once: números ganadores del Sorteo 3 de este 25 enero del 2026

Super Once: números ganadores del Sorteo 2 de este domingo 25 enero del 2026

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once del domingo 25 de enero del 2026

DEPORTES

Justin Gaethje gana por decisión

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara