Euspel interpone denuncia por injurias por las pintadas aparecidas contra un ertzaina en Amurrio (Álava)

Las pintadas dirigidas contra un agente de la Ertzaintza en Amurrio no representan un hecho aislado. El vicepresidente del sindicato Euspel, Julio González, expuso a Europa Press que estas acciones se suman a una serie de episodios recientes que, según él, ponen en evidencia un repunte de hostigamiento hacia la Policía Vasca en Álava. La denuncia principal responde a los mensajes ofensivos encontrados el domingo pasado, los cuales señalan directamente a un afiliado del sindicato, al que anteriormente ya habían dirigido pintadas similares en el campo de fútbol de la localidad.

De acuerdo con el relato de Europa Press, el sindicato policial Euspel formalizó una denuncia por injurias en la comisaría de la Ertzaintza tras la aparición de pintadas donde se utiliza el término "zipaio" y la expresión 'Herriaren etsaia zarete', traducida como 'sois el enemigo del pueblo'. Estas inscripciones se consideran, según la organización sindical, una manifestación de ataques personales y de señalamiento contra agentes concretos. Las pintadas no solo evidencian el rechazo hacia determinados miembros de la Ertzaintza, sino que también, como señaló González, forman parte de una campaña de acoso que se habría iniciado a principios de verano y que recientemente ha experimentado una intensificación.

Además, explicó el dirigente de Euspel, el episodio de Amurrio es parte de una secuencia de pintadas amenazantes en Álava. El medio Europa Press consignó que otro incidente similar tuvo lugar en Araia el día anterior, donde fueron hallados mensajes que rezaban "Zipaioak falanjistak sokara", una frase que se interpreta como una amenaza directa hacia los agentes al llamarlos "cipayos falangistas a la soga".

Julio González en sus declaraciones a Europa Press atribuyó este recrudecimiento del hostigamiento al contexto que siguió a los disturbios del 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz. En esa jornada se registraron enfrentamientos y agresiones tanto hacia la Ertzaintza como contra mobiliario urbano en el marco de protestas paralelas a un acto convocado por la Falange. Este episodio dejó unos 20 agentes con heridas leves y derivó en la apertura de un procedimiento judicial que actualmente investiga la posible responsabilidad de una veintena de personas relacionadas con los hechos, según informó el propio sindicato a Europa Press.

El representante sindical subrayó el cambio en la situación de Álava, territorio que, según sus palabras reproducidas por Europa Press, en las décadas de violencia de ETA resultó menos conflictivo, al menos fuera de episodios localizados en la universidad. Señaló que el traslado de los disturbios al espacio público marca un cambio en la dinámica de conflictividad que afecta a los agentes policiales en la región.

Euspel manifestó la intención de continuar asumiendo un papel activo en la defensa de sus miembros. González recalcó ante Europa Press que el sindicato se personará en todas las causas judiciales relacionadas con agresiones o persecuciones que tengan como objetivo a los compañeros de la Ertzaintza, y reiteró la voluntad de prestar asistencia en los casos que se interpongan ante los órganos judiciales.

La organización sindical contextualizó los incidentes de las últimas semanas como una continuación de episodios ocurridos en el pasado verano, cuando ya se detectaron otras formas de persecución personal hacia integrantes del cuerpo policial, según informó Europa Press. Al respecto, González insistió en que la denuncia interpuesta busca activar los mecanismos legales de protección, al tiempo que reclama una mayor atención hacia la situación de hostigamiento que, en su opinión, afecta a los agentes en Álava.

El procedimiento abierto en un juzgado de Vitoria por los disturbios del 12 de octubre contempla la declaración formal como investigados de alrededor de veinte personas a las que se señala por su posible implicación en los altercados. Este proceso, según reportó Europa Press, se encuentra en fase de instrucción y se enmarca dentro del conjunto de iniciativas legales emprendido por Euspel para combatir el acoso, las amenazas y la exposición pública de sus afiliados y compañeros.

El sindicato llama la atención sobre el hecho de que los incidentes actuales, a juicio de González, muestran una voluntad de intimidar y presionar a los agentes vascos mediante acciones que combinan señalamiento, insultos públicos y amenazas explícitas. Europa Press indicó que la central sindical mantiene su compromiso de sostener la defensa de los policías que resulten afectados por semejantes campañas, tanto en el plano sindical como dentro de los cauces judiciales disponibles.