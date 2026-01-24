Ibarrola afirma que UPN "nunca hará presidenta" a Chivite y dice que está "acabada y manchada por la corrupción"

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha destacado este sábado que su partido aspira a ser primera fuerza en las próximas elecciones y ha avanzado que "nunca hará presidenta" a María Chivite, recordando los ofrecimientos de los regionalistas para apoyar a la socialista a cambio de no pactar con EH Bildu. En este sentido, ha afirmado que la presidenta del Ejecutivo foral "está acabada y manchada por la corrupción".

Así lo ha manifestado durante su intervención en la celebración del Día del Partido, un encuentro de afiliados, cargos públicos y simpatizantes de la formación regionalista que se ha celebrado este sábado en el pabellón Navarra Arena de Pamplona. Ibarrola ha entrado en el pabellón, acompañada por el vicepresidente y la secretaria general de UPN, Alejandro Toquero y Cristina Sota, entre los aplausos de los asistentes, muchos de ellos con banderas de Navarra, mientras sonaba la canción 'Golden' de la película 'Las guerreras K-pop'.

La presidenta de los regionalistas ha comenzado su intervención teniendo un recuerdo hacia las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que ha seguido de un minuto de silencio a los asistentes.

Ibarrola ha dicho que Chivite "no es de fiar", ha señalado que UPN tiene "la obligación de devolver a los navarros esa confianza que nos dan" y ha asegurado que UPN "tiene palabra" y "hará lo que prometa". En este sentido, ha afirmado que "corren tiempos en los que cambiar el rumbo de la política navarra se hace imprescindible. Lograrlo, es una tarea conjunta en la que cabemos todos".

A este respecto, ha destacado que comienza "un año clave" por la cercanía con las elecciones forales y municipales, en un contexto, ha dicho, donde la presidenta María Chivite "cada día que pasa está más devastada por la sombra de corrupción, sigue anteponiendo resistir en el poder como sea" y "ha decepcionado a mucha gente, incluidos votantes suyos".

En este sentido, ha recordado la "generosidad" de UPN recordando que en 2023 le ofreció a Chivite "apoyo estable fuera del gobierno" si el PSN daba "estabilidad a los ayuntamientos gobernados por UPN", con el objetivo de "evitar que EH Bildu mandara en Navarra", pero "dijo no". Ha avanzado que su partido no volverá a ofrecer "un acuerdo en el que, ganando UPN las elecciones, le demos el gobierno a ella. Ese escenario ya pasó. "UPN nunca hará presidenta a María Chivite. UPN volverá a ganar las elecciones y esta vez vamos a gobernar", ha manifestado.

La presidenta de Navarra, ha continuado, "decidió hace años que su camino era de la mano de EH Bildu que la hizo, y la mantiene, como presidenta, tapando incluso la sombra de corrupción que la acecha". "Todo lo posibilitó Cerdán, muñidor de los pactos con EH Bildu para hacer a Chivite presidenta, muñidor también de la entrega de Pamplona a EH Bildu y cuyo interés era enriquecerse con presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública", ha criticado.

"Chivite dejó en manos de esos oscuros intereses de Cerdán el futuro de Navarra", ha censurado la líder regionalista, que han reprochado que "en lugar de asumir responsabilidades políticas y convocar elecciones, Chivite ha decidido blindarse con sus fieles más broncos, apartar a las voces críticas y sobrevivir como sea el tiempo que le quede, que cada vez es menos".

Ibarrola ha insistido en que "María Chivite no es de fiar", ha resaltado que "es inexplicable que adjudicara Belate a Santos Cerdán" y ha asegurado que "nadie se cree que no se enteró de nada Nadie se cree que Servinabar y Cerdán operaran únicamente fuera de Navarra". Así, ha vaticinado que "Navarra no se lo va a perdonar. Navarra castigó a los corruptos y lo volverá a hacer".

La presidenta de UPN ha afirmado que "Chivite vive pendiente de nuevos audios, informes de la UCO o resoluciones judiciales, cuya información puede hacerla caer en cualquier momento". Algo que "hace imposible que se centre en resolver problemas reales de los navarros".

Por todo ello, Ibarrola ha asegurado que Chivite "está acabada y manchada por la sombra de la corrupción. No podemos permitir que arrastre a Navarra". Ha destacado que UPN aspira a gobernar "como fuerza más votada, con políticas moderadas, centradas en el bien común y con tolerancia cero con la corrupción". Ha resaltado que Navarra "necesita un cambio de gobierno" y que su partido va a "liderar el cambio que necesita Navarra".

Por otro lado, Cristina Ibarrola ha expresado su "absoluto rechazo" al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que "perjudica a nuestros agricultores y ganaderos", porque les exige unas normativas que "no exige a sus competidores". Por ello, ha reclamado al Gobierno de España que "tiene que plantarse ante la UE" y ha demandado al Ejecutivo foral que implemente "medidas de apoyo al sector primario ante este nuevo ataque".