Espana agencias

Ibarrola afirma que UPN "nunca hará presidenta" a Chivite y dice que está "acabada y manchada por la corrupción"

Guardar

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha destacado este sábado que su partido aspira a ser primera fuerza en las próximas elecciones y ha avanzado que "nunca hará presidenta" a María Chivite, recordando los ofrecimientos de los regionalistas para apoyar a la socialista a cambio de no pactar con EH Bildu. En este sentido, ha afirmado que la presidenta del Ejecutivo foral "está acabada y manchada por la corrupción".

Así lo ha manifestado durante su intervención en la celebración del Día del Partido, un encuentro de afiliados, cargos públicos y simpatizantes de la formación regionalista que se ha celebrado este sábado en el pabellón Navarra Arena de Pamplona. Ibarrola ha entrado en el pabellón, acompañada por el vicepresidente y la secretaria general de UPN, Alejandro Toquero y Cristina Sota, entre los aplausos de los asistentes, muchos de ellos con banderas de Navarra, mientras sonaba la canción 'Golden' de la película 'Las guerreras K-pop'.

La presidenta de los regionalistas ha comenzado su intervención teniendo un recuerdo hacia las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que ha seguido de un minuto de silencio a los asistentes.

Ibarrola ha dicho que Chivite "no es de fiar", ha señalado que UPN tiene "la obligación de devolver a los navarros esa confianza que nos dan" y ha asegurado que UPN "tiene palabra" y "hará lo que prometa". En este sentido, ha afirmado que "corren tiempos en los que cambiar el rumbo de la política navarra se hace imprescindible. Lograrlo, es una tarea conjunta en la que cabemos todos".

A este respecto, ha destacado que comienza "un año clave" por la cercanía con las elecciones forales y municipales, en un contexto, ha dicho, donde la presidenta María Chivite "cada día que pasa está más devastada por la sombra de corrupción, sigue anteponiendo resistir en el poder como sea" y "ha decepcionado a mucha gente, incluidos votantes suyos".

En este sentido, ha recordado la "generosidad" de UPN recordando que en 2023 le ofreció a Chivite "apoyo estable fuera del gobierno" si el PSN daba "estabilidad a los ayuntamientos gobernados por UPN", con el objetivo de "evitar que EH Bildu mandara en Navarra", pero "dijo no". Ha avanzado que su partido no volverá a ofrecer "un acuerdo en el que, ganando UPN las elecciones, le demos el gobierno a ella. Ese escenario ya pasó. "UPN nunca hará presidenta a María Chivite. UPN volverá a ganar las elecciones y esta vez vamos a gobernar", ha manifestado.

La presidenta de Navarra, ha continuado, "decidió hace años que su camino era de la mano de EH Bildu que la hizo, y la mantiene, como presidenta, tapando incluso la sombra de corrupción que la acecha". "Todo lo posibilitó Cerdán, muñidor de los pactos con EH Bildu para hacer a Chivite presidenta, muñidor también de la entrega de Pamplona a EH Bildu y cuyo interés era enriquecerse con presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública", ha criticado.

"Chivite dejó en manos de esos oscuros intereses de Cerdán el futuro de Navarra", ha censurado la líder regionalista, que han reprochado que "en lugar de asumir responsabilidades políticas y convocar elecciones, Chivite ha decidido blindarse con sus fieles más broncos, apartar a las voces críticas y sobrevivir como sea el tiempo que le quede, que cada vez es menos".

Ibarrola ha insistido en que "María Chivite no es de fiar", ha resaltado que "es inexplicable que adjudicara Belate a Santos Cerdán" y ha asegurado que "nadie se cree que no se enteró de nada Nadie se cree que Servinabar y Cerdán operaran únicamente fuera de Navarra". Así, ha vaticinado que "Navarra no se lo va a perdonar. Navarra castigó a los corruptos y lo volverá a hacer".

La presidenta de UPN ha afirmado que "Chivite vive pendiente de nuevos audios, informes de la UCO o resoluciones judiciales, cuya información puede hacerla caer en cualquier momento". Algo que "hace imposible que se centre en resolver problemas reales de los navarros".

Por todo ello, Ibarrola ha asegurado que Chivite "está acabada y manchada por la sombra de la corrupción. No podemos permitir que arrastre a Navarra". Ha destacado que UPN aspira a gobernar "como fuerza más votada, con políticas moderadas, centradas en el bien común y con tolerancia cero con la corrupción". Ha resaltado que Navarra "necesita un cambio de gobierno" y que su partido va a "liderar el cambio que necesita Navarra".

Por otro lado, Cristina Ibarrola ha expresado su "absoluto rechazo" al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que "perjudica a nuestros agricultores y ganaderos", porque les exige unas normativas que "no exige a sus competidores". Por ello, ha reclamado al Gobierno de España que "tiene que plantarse ante la UE" y ha demandado al Ejecutivo foral que implemente "medidas de apoyo al sector primario ante este nuevo ataque".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PP exige a Sánchez hablar la próxima semana en el Congreso sobre Adamuz y si no, lo hará en el Senado

PP exige a Sánchez hablar

Piden 27 años de cárcel a un hombre por agresión sexual a una menor que tenía 16 años y él alega que fue consentido

La Fiscalía atribuye al procesado tres episodios forzados y lesiones contra una joven de Monforte en 2000, mientras la defensa sostiene que se trató de un vínculo sentimental acorde y que la denuncia surgió tras un conflicto personal

Infobae

Ester Muñoz coincide con Ayuso en el "caos" ferroviario: "Puente no debería ser ministro hace tiempo"

La portavoz popular exige explicaciones claras y urgentes sobre la gestión gubernamental tras el accidente de Adamuz, señala la obligación de fiscalizar y critica el silencio oficial mientras se mantiene la petición de comparecencia del ministro de Transportes

Ester Muñoz coincide con Ayuso

Abascal dice "España está secuestrada por una mafia corrupta" y señalará a los culpables del accidente de Adamuz

Infobae

A prisión dos de los detenidos por apuñalar a un joven de origen maroquí en Oviedo

Tras el análisis de evidencia y el testimonio de la víctima, la autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión de los principales implicados en el ataque, mientras continúa la investigación para delimitar responsabilidades entre los arrestados

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza la vigilancia marítima en aguas de Melilla y el norte de África

Avanza en Adamuz la retirada de restos de trenes y limpieza de vías, paso clave antes de evaluar los daños y reconstruir la infraestructura ferroviaria

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: Renfe confirma la suspensión total de Rodalies hasta que se pueda garantizar la seguridad

Al menos siete heridos en un atropello múltiple en Gijón: ocurrió durante una carrera ilegal de coches

Rusia aumenta la presencia de sus buques en el Estrecho de Gibraltar ante la impotencia española: “Es un paso internacional”

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

El precio de la luz en España para este domingo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 24 enero

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 24 enero

Un nuevo día de cortes en Rodalies reabre el debate sobre inversión estatal y traspaso de competencias

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga