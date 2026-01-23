Espana agencias

Sumar saluda que España rechace el "fantoche" de Trump para superar a la ONU y hacer un "negocio inmobiliario" en Gaza

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha saludado este viernes el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que España no participará en la Junta de Paz impulsada por el estadounidense Donald Trump, pues, a su juicio, se trata de un "fantoche" para "sustituir a la ONU" y crear un "inmenso negocio inmobiliario" sobre el "genocidio" en Gaza.

Así lo ha dicho Santiago en una rueda de prensa en el Congreso, después de que Sánchez haya explicado que España no participará en ese foro por "coherencia", al señalar que la iniciativa "está fuera del marco de Naciones Unidas" y "no ha incluido a la Autoridad Palestina".

"Es evidente que esa Junta de paz no tiene nada, está construida sobre un plan de limpieza étnica, de desplazamiento masivo de la población palestina y sobre la pretensión de un inmenso negocio inmobiliario sobre un genocidio", ha denunciado.

Además, en opinión del dirigente de IU, el presidente estadounidense también busca "sustituir" a Naciones Unidas con este órgano "fantoche" que planea dirigir el propio Trump.

