Transportes asegura que el muro que provocó el accidente de Rodalies había sido "revisado"

Barcelona, 22 ene (EFECOM).- El ministro de Transportes, Oscar Puente, ha afirmado este jueves que el muro que provocó con su caída el accidente mortal de Rodalies en Gelida (Barcelona) "había sido revisado".

Ese muro cuenta con las inspecciones correspondientes al día, junto con "la infraestructura de la que físicamente forma parte, la AP-7", ha explicado Puente en una entrevista en Catalunya Ràdio.

El derrumbe se produjo tras varios días de acumulación de agua de lluvia en esa zona, ha descrito el ministro, lo que hizo crecer "enormemente" el "peso del talud".

"Parece que estamos ante algo inevitable, no era una cuestión de buen o mal estado, sino que parece que la densidad y el peso que adquirió el talud era incompatible con la continuidad del muro", ha asegurado.

La investigación sobre el suceso, en el que murió el maquinista de un tren de cercanías y cinco personas resultaron heridas de gravedad, será "exhaustiva", según Puente, que ha atribuido a las "condiciones meteorológicas extremas" lo ocurrido.

El titular de Transportes ha subrayado que la "desinversión" en Rodalies durante años es un elemento que "nadie puede discutir".

Las inversiones en el sistema ferroviario "tocaron suelo" entre los años 2016 y 2017, y no ha sido hasta ahora cuando han recuperado niveles cercanos a los de 2011, año en el que el gasto alcanzó su máximo, ha precisado.

La red de cercanías catalana es "la más antigua de toda España", y es "extensa y compleja", por lo que esa desinversión "le ha afectado más que al resto", ha recordado. EFECOM