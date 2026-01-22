Espana agencias

Transportes asegura que el muro que provocó el accidente de Rodalies había sido "revisado"

Guardar

Barcelona, 22 ene (EFECOM).- El ministro de Transportes, Oscar Puente, ha afirmado este jueves que el muro que provocó con su caída el accidente mortal de Rodalies en Gelida (Barcelona) "había sido revisado".

Ese muro cuenta con las inspecciones correspondientes al día, junto con "la infraestructura de la que físicamente forma parte, la AP-7", ha explicado Puente en una entrevista en Catalunya Ràdio.

El derrumbe se produjo tras varios días de acumulación de agua de lluvia en esa zona, ha descrito el ministro, lo que hizo crecer "enormemente" el "peso del talud".

"Parece que estamos ante algo inevitable, no era una cuestión de buen o mal estado, sino que parece que la densidad y el peso que adquirió el talud era incompatible con la continuidad del muro", ha asegurado.

La investigación sobre el suceso, en el que murió el maquinista de un tren de cercanías y cinco personas resultaron heridas de gravedad, será "exhaustiva", según Puente, que ha atribuido a las "condiciones meteorológicas extremas" lo ocurrido.

El titular de Transportes ha subrayado que la "desinversión" en Rodalies durante años es un elemento que "nadie puede discutir".

Las inversiones en el sistema ferroviario "tocaron suelo" entre los años 2016 y 2017, y no ha sido hasta ahora cuando han recuperado niveles cercanos a los de 2011, año en el que el gasto alcanzó su máximo, ha precisado.

La red de cercanías catalana es "la más antigua de toda España", y es "extensa y compleja", por lo que esa desinversión "le ha afectado más que al resto", ha recordado. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Puente afirma que le "cuesta creer" que el origen del accidente de Adamuz esté en el Iryo

Infobae

Ubisoft se hunde en bolsa más del 30 % por la anulación de 6 juegos y su reorganización

Infobae

Alemania asegura que nada detendrá la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur

Infobae

Semaf pide informe exhaustivo que garantice la seguridad de Rodalies antes de reanudarlas

Infobae

La película 'Aída y vuelta' incluye un capítulo de la serie "de regalo" para ver en casa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rusia aumenta la presencia de

Rusia aumenta la presencia de sus buques en el Estrecho de Gibraltar ante la impotencia española: “Es un paso internacional”

ADIF, con 13.429 empleados, tiene que contratar a una empresa privada para sacar los visados del personal que va a Arabia Saudí a trabajar en el AVE

Prisión provisional sin fianza para el entrenador de fútbol base de Badajoz acusado de captar menores con fines pornográficos

¿Hacia dónde va el caso Julio Iglesias? Las dos denunciantes aseguran que “seguirán luchando”

El Gobierno de Ayuso adjudica la unidad del dolor del hospital público de Vallecas a una congregación religiosa porque su centro es el más cercano en coche

ECONOMÍA

Controlador aéreo: las oposiciones mejor

Controlador aéreo: las oposiciones mejor pagadas y cómo llegar a ellas

El gasto en mantenimiento de la red ferroviaria aumenta un 60% en ocho años y los accidentes graves caen un 10%

Números ganadores del Super Once del 23 enero

La energía solar en los tejados podría cubrir el 40% de la demanda eléctrica de la Unión Europea

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga