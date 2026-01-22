Temas del día de EFE España del jueves 22 de enero de 2026 (13:40 horas)

ACCIDENTE ADAMUZ

Adamuz (Córdoba) - Adamuz acogerá el próximo domingo un funeral por las víctimas del accidente de trenes

(Texto enviado a las 10:15; 85 palabras)

- Aplazada la cumbre hispano-portuguesa por la preparación del homenaje de Estado por Adamuz

(Texto enviado a las 10:02; 290 palabras)

- Rescatado y entregado a su familia el perro Boro, perdido en el accidente de Adamuz

(Texto enviado a las 11:33; 310 palabras) (Foto)

ACCIDENTE RODALIES

- Semaf pide informe exhaustivo que garantice la seguridad de Rodalies antes de reanudarlas

(Texto enviado a las 10:22; 400 palabras)

- Transportes asegura que el muro que provocó el accidente de Rodalies había sido "revisado"

(Texto enviado a las 10:08; 267 palabras)

- Segundo día de atascos en Barcelona por la paralización de Rodalies y el corte en la AP-7

(Texto enviado a las 10:05; 346 palabras) (Foto) (Vídeo)

Crónica | Los viajeros de Rodalies viven su 'Día de la Marmota' en la segunda jornada sin servicio. María Jesús Ezquerro

(Texto enviado a las 12:40; 556 palabras)

ACCIDENTE TREN

Murcia - Tres heridos leves al chocar un tren contra una grúa en Cartagena

(Texto enviado a las 13:32; 252 palabras)

SEGURIDAD FERROVIARIA

Madrid - Los maquinistas ven una "tormenta perfecta" ferroviaria y alertan de que se juegan la vida

(Texto enviado a las 12:34; 389 palabras)

- Semaf denuncia que centenares de maquinistas reportan incidencias y no se les hace caso

(Texto enviado a las 11:21; 467 palabras)

- El ministro de Transportes, Óscar Puente, dice que responsabilidades de Adamuz serán asumidas: "las que sean y de quien sean"

(Texto enviado a las 11:33; 310 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Garamendi (CEOE) cree necesario volver a recuperar las inversiones en las infraestructuras

(Texto enviado a las 11:16; 280 palabras)

FITUR 2026

Madrid - Los reyes inauguran un Fitur de luto por la tragedia ferroviaria

(Texto enviado a las 13:37; 399 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

HUELGA MÉDICOS

Madrid - Los sindicatos médicos convocan una semana de huelga al mes en todo el país a partir del 16 de febrero

(Texto enviado a las 10:38; 298 palabras)

RUIDO BERNABÉU

Madrid - La jueza procesa al Real Madrid por el exceso de ruido en los conciertos del Bernabéu

(Texto enviado a las 12:52; 481 palabras)

ARAGÓN ELECCIONES

Zaragoza - PP volvería a necesitar a Vox, que podría pasar de 7 a 13 escaños en Aragón, según el CIS

(Texto enviado a las 13:23; 286 palabras)

SUCESOS MÁLAGA

Madrid - Mata a su padre, hiere a su madre y muere al precipitarse desde una azotea en Fuengirola

(Texto enviado a las 12:36; 352 palabras) (Foto) (Vídeo)

SUCESOS HOMICIDIO

Madrid - Detenido un octogenario por matar a su compañero de habitación en una residencia de León

(Avance enviado a las 13:38; 216 palabras)

DANA JUSTICIA

València- El ex secretario de Presidencia niega que informase a Mazón sobre un posible confinamiento

(Texto enviado a las 12:41; 770 palabras) (Foto) (Vídeo)

LÓPEZ MADRID

Madrid - Se aplaza de nuevo el juicio a Villarejo y López Madrid por acoso y lesiones a la doctora Pinto

(Texto enviado a las 12:27; 597 palabras)

FORMACIÓN PROFESIONAL

Madrid - La FP crece en manos de la privada, sobre todo en Euskadi y Madrid, y la online se dispara

(Texto enviado a las 11:57; 882 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023071154 )

BARÓMETRO LECTURA

Madrid - Un 66,2 % de españoles lee libros por ocio y el cómic se dispara un 38 % desde 2020

(Texto enviado a las 13:21; 843 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Infografía)

- Urtasun lamenta el cierre de librerías: "Debemos tomar medidas contra la gentrificación"

(Texto enviado a las 12:58; 288 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PLUS ULTRA (Crónica)

Madrid - Plus Ultra: 10.270 kilómetros en 59 horas y 39 minutos de vuelo y un polizón. Teresa Díaz

(Texto enviado a las 8:00. 656 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8000664334)

LITERATURA NOVEDADES

Mondariz (Pontevedra) - La escritora gallega Laura Portas viaja a casa para promocionar 'El palacio del agua', su última novela, que se desarrolla en el icónico balneario de Mondariz, sin duda el auténtico protagonista.

(Texto) (Foto)

MAYORES TERAPIA

Torrelavega (Cantabria) - Los animales abren la puerta al bienestar emocional de las personas mayores. Javier G. Paradelo

(Texto enviado a las 7:30 horas. 635 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TIEMPO BORRASCA

Madrid - Llega un nuevo temporal a España con nieve, lluvia, viento y olas de 9 metros en Galicia

(Texto enviado a las 12:24; 788 palabras) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

18:00h.- Madrid.- GALICIA ECONOMÍA.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, asiste a la inauguración de la Oficina Económica de Galicia en Madrid. Casado del Alisal, 8. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

18:00h.- Madrid.- PLANIFICACIÓN AEROPUERTOS.- La directora de planificación aeroportuaria de Aena, Sonia Corrochano, el director de Servicios de Navegación Aérea de Enaire, José Luis Méler, y el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE), José Manuel Hesse, participan en una jornada sobre el presente y el futuro del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Sede del Instituto de Ingeniería de España (IIE). c / General Arrando, 38. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

17:00h.- Madrid.- JUSTICIA UE.- El director de la Representación de la UE en España, Daniel Calleja, inaugura un debate sobre Justicia Digital en el que intervendrá el director de Políticas de Justicia de la Comisión Europea, Peter Csonka, y en el que el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, presentará el Radar Europeo, una herramienta para anticipar el impacto del Derecho comunitario en la práctica jurídica. Sede de la Comisión Europea en España. Paseo de la Castellana, 46.

19:00h.- Madrid.- GREGORIO ORDÓÑEZ.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el homenaje a Gregorio Ordoñez, con motivo del XXXI aniversario de su asesinato por ETA. Jardines de Gregorio Ordóñez. Calle Príncipe de Vergara, 68, esquina calle Maldonado. (Texto) (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CULTURA Y TENDENCIAS

19:00h.- Madrid.- PRÉSTAMO DALÍ.- El Museo Reina Sofía, el Ayuntamiento de Figueres (Girona) y la Fundació Gala-Salvador Dalí dan a conocer el préstamo del biombo decorado por Dalí en los años 20, que se exhibirá temporalmente en su casa natal. Círculo de Bellas Artes. c/ Alcalá, 42. (Texto)

19:00 hora local.- Santa Cruz de Tenerife.- CULTURA PERFORMANCE.- La artista Madeleine Lohrum presenta la 'performance' única y contemplativa que lleva por título 'A ras de suelo', comisariada por Octavio Zaya. Círculo de Bellas Artes.

EFE

slp

Redacción EFE Nacional (34)91 346 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 346 72 45