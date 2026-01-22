Espana agencias

Galicia deja atrás la alerta roja costera a la espera de Ingrid, que traerá frío y nieve

Santiago de Compostela, 22 ene (EFE).- Galicia ha dejado atrás la alerta roja, la máxima de una escala de tres, por temporal costero a primera hora de este jueves y ha bajado a naranja -el segundo nivel- a la espera de la borrasca Ingrid que traerá, junto a más oleaje y lluvia intensa, una masa de frío polar con nieve a partir de los 400 metros de altitud.

Los servicios de emergencias han dado por finalizada la alerta roja por temporal en el mar y en la costa de A Coruña, que ha pasado a nivel naranja, según han informado esta mañana la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este jueves también hay alerta naranja por viento en A Mariña y el noroeste de A Coruña y alerta amarilla -el primer nivel de la escala- por lluvia en gran parte de las provincias de Pontevedra y A Coruña.

La madrugada del viernes, la Xunta ha puesto en alerta roja el litoral coruñés debido a la llegada de la borrasca Ingrid, que, en combinación con el anticiclón en el entorno de las islas Azores, podría generar temporal marítimo.

El temporal podría afectar más a las costas gallegas y es probable que produzca daños en paseos marítimos y zonas litorales, según las predicciones de Aemet.

La borrasca también podría estar acompañada de chubascos, tormenta y granizo, así como una masa húmeda de origen polar que desplomará las temperaturas y bajará la cota de precipitaciones de nieve de 600 a 400 metros al final del día, según Meteogalicia.

Las zonas de montaña de Lugo y Ourense estarán en alerta naranja por acumulados de nieve de hasta 20 centímetros, así como las del sur de Ourense.

El sábado y el domingo se esperan fríos y serán días marcados por la inestabilidad, que pondrán fin a una semana de alertas y temporal en Galicia.

El miércoles, los servicios de emergencias registraron 245 incidencias, la mayor parte de ellos (112) relacionados con la caída de árboles y ramas.

Esa jornada se registraron rachas de viento que rozaron los 150 kilómetros por hora en Muras (Lugo), en la estación de O Xistral; y el mayor acumulado de lluvia se produjo en Lousame (A Coruña), con 74,5 litros por metro cuadrado.

En A Coruña, los bomberos se desplazaron la última tarde noche por caída de toldos en algún negocio hostelero de la ciudad y por otros desprendimientos. EFE

