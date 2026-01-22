Espana agencias

Belarra e Irene Montero arroparán a la candidata de Podemos en Aragón en los primeros actos de campaña electoral

La líder de Podemos, Ione Belarra, y la número dos del partido, Irene Montero, arroparán la candidatura de la formación morada en las dos primeras jornadas de la campaña electoral en Aragón.

La secretaria general apoyará a la cabeza de cartel a los comicios del 8F, María Goikoetxea, este viernes durante el acto de inicio de campaña de Podemos en Zaragoza.

También contará con la presencia del coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, la formación ecologista que concurre en coalición con Podemos a estas elecciones. El secretario de Antirracismo 'morado', Serigne Mbaye, intervendrá también durante el mitin.

Mientras, el sábado será el turno de Irene Montero, que apoyará de nuevo a Goikoetxea junto a los dirigentes 'morados' Mar Cambrollé y Francho Aijón, que es el padre de uno de los miembros indultados de 'Los 6 de Zaragoza'.

Las dos primeras espadas de Podemos ya habían participado en actos de precampaña, interrumpida tras el accidente ferroviario de Adamuz.

Precisamente este jueves el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado su sondeo preelectoral para los comicios de Aragón que arroja incertidumbre sobre la representación parlamentaria de los morados, al otorgarles una horquilla entre cero y un escaños con un 2,5% de intención de voto.

La encuesta del CIS ubica a Podemos como la opción de la izquierda alternativa más rezagada en intención de voto, por detrás de Chunta Aragonesista (que oscila entre 3 y 5 escaños) y de la coalición de IU-Sumar (entre 1 y 3 diputados).

El partido morado ya sufrió un fuerte descenso en los comicios de 2023, al pasar a un solo escaño respecto a los cinco que obtuvo en 2019.

Precisamente en Aragón Podemos irrumpió con fuerza en el parlamento autonómico durante el inicio de su andadura en política, dado que la candidatura que comandó entonces el exdirigente Pablo Echenique fue la tercera más votada, a solo 6.000 votos de distancia del PSOE.

