A prisión dos de los detenidos por apuñalar a un joven de origen maroquí en Oviedo

El testimonio de la víctima permitió a las autoridades avanzar en la identificación de los participantes en el ataque ocurrido el 11 de enero en la calle Santa Ana de Oviedo. Según detalló el medio responsable de la cobertura, los agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Asturias, centraron las pesquisas en torno a los sospechosos después de que la víctima reconociera a dos de sus agresores, lo cual facilitó la detención de cinco personas en el contexto de la denominada "Operación Faka".

De acuerdo con la información compartida por el medio, ya se ha dictado el ingreso en prisión para dos de los principales detenidos, ambos de nacionalidad dominicana, por orden de la autoridad judicial y en línea con la solicitud elevada por la Fiscalía. El Ministerio Fiscal basó esta petición en la existencia de indicios sólidos que apuntan a la participación directa de ambos arrestados en los hechos, en la gravedad del acto y en la posible pena elevada a la que se enfrentarán si resultan condenados. La Fiscalía también advirtió sobre un posible riesgo de fuga, dadas las circunstancias personales de los implicados, así como sobre la posibilidad de que intentaran reiterar conductas delictivas o alterar, destruir u ocultar pruebas relevantes para la causa.

Según consignó el medio, la investigación se inició poco después del suceso, trasladando la atención policial al análisis del entorno de los sospechosos. La labor se vio respaldada por la revisión exhaustiva de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del área, lo que permitió a los efectivos identificar y determinar la implicación de cada uno de los cinco detenidos, entre los que figura un menor de edad.

La actuación policial incluyó la instalación de un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de los domicilios y lugares frecuentados por los sospechosos. Esta medida posibilitó la captura, en una primera fase, de los dos individuos considerados responsables principales del ataque. En acciones posteriores, se logró el arresto del resto de los participantes en la agresión, completando así el grupo señalado como presunto autor del apuñalamiento.

El medio indicó que durante el registro efectuado en la vivienda de los dos autores principales se incautaron varios elementos materiales ligados a la agresión, lo que fortaleció los indicios en su contra. Estas pruebas resultaron determinantes para que el juez ordenara su ingreso en prisión de manera provisional, medida cautelar que encajaba con el razonamiento expuesto tanto por la instancia judicial como por el Ministerio Público.

Al mismo tiempo, la investigación policial continúa para establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los arrestados, a fin de delimitar el grado de implicación de todos los presuntos participantes en el suceso. El operativo desarrollado por la Policía Nacional, detalló el medio, ha contado con la coordinación de distintas unidades especializadas y la colaboración de otras secciones territoriales durante la prosecución del caso.

Las diligencias todavía abiertas pretenden esclarecer por completo los hechos registrados en la noche del 11 de enero y aportar más elementos de prueba en la fase instruccional. Desde la detención, se han mantenido distintas líneas de investigación, orientadas a determinar si existieron antecedentes de conflicto entre los involucrados y a reconstruir la secuencia precisa de los acontecimientos que desembocaron en la agresión.

El medio añadió que uno de los detenidos es menor de edad, circunstancia que podría influir en el tratamiento judicial de su caso. La Fiscalía también prestó especial atención al riesgo de que los implicados pudieran influir en las fuentes de prueba restantes u obstaculizar la labor de la justicia si quedaban en libertad.

La agresión, en la que resultó herido un joven de origen marroquí y nacido en 2001, sigue generando una respuesta coordinada de las autoridades policiales y judiciales para esclarecer los hechos, identificar la totalidad de los responsables y asegurar el avance del proceso penal conforme a los indicios recabados y las medidas adoptadas durante la investigación, según publicó el medio.