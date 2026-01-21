FIPV afirma que el fallo del TAS sobre admisión de Euskadi "cierra 11 meses de calumnias"

Madrid, 21 ene (EFE).- La Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) aseguró que el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el que declina su jurisdicción para resolver la reclamación de la Federación Española (FEPelota) contra el reconocimiento de la de Euskadi (EEPF) pone fin a 11 meses de calumnias e injurias por parte de distintos sectores.

"Tras 11 meses de calumnias e injurias por parte de distintos sectores, cerramos este capítulo con el convencimiento que la FIPV reafirma su compromiso con el respeto a sus Estatutos, con la autonomía del movimiento deportivo internacional, y con los valores de diálogo, inclusión, pluralidad y universalidad que caracterizan a la Pelota Vasca como deporte global", afirmó.

En un comunicado hecho público este miércoles, la FIPV reiteró que "continuará trabajando en favor del desarrollo y la unidad de la Pelota Vasca a nivel mundial, desde el respeto institucional y el marco normativo que rige a nuestra organización".

El TAS declinó ayer tener jurisdicción para resolver la apelación presentada por la Federación Española de Pelota (FEPelota) contra los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria de la FIPV celebrada el 28 de diciembre de 2024, en la que se aprobó la admisión como miembro de la Federación Vasca, lo que le abrió la puerta a participar en competiciones internacionales al mismo nivel que España.

Según el tribunal, tras el intercambio de escritos y la audiencia celebrada virtualmente el 11 de septiembre de 2025, "la formación arbitral decidió, por mayoría, que los estatutos de la FIPV no prevén la jurisdicción del TAS para conocer una apelación presentada por una federación nacional en contra de los acuerdos adoptados por la FIVP".

En opinión de la Internacional, "la decisión del TAS confirma que los Estatutos de la FIPV no contemplan una cláusula arbitral que habilite la revisión de las decisiones adoptadas por su Asamblea General, ratificando así la plena validez y legitimidad del proceso estatutario y democrático llevado adelante por la FIPV".

"En consecuencia, queda firme la decisión soberana de la Asamblea General de la FIPV que aprobó la modificación estatutaria y la incorporación de la Federación de Pelota Vasca de Euskadi (FPVE) como miembro de pleno derecho, la cual participa desde entonces en las competiciones internacionales organizadas por esta Federación", añadió.

La Federación Española acudió al TAS y alegó que el procedimiento con el que tuvo lugar la sesión de la Federación Internacional, cuya sede está en Pamplona, fue "irregular y opaco", y estuvo "viciado de pleno derecho".

La decisión de recurrir al TAS se adoptó con Julián García Angulo como presidente de la junta gestora, quien dirigió la federación hasta que se proclamó presidente a Javier Conde el pasado 19 de enero.

García Angulo alegó que se excluyó a España de forma arbitraria en la votación de la asamblea al no poder tomar parte en ella por la sanción disciplinaria que le impuso la FIPV al atribuirle comentarios impropios en redes sociales denunciados por la Confederación Árabe de Pelota Vasca.

La federación internacional negó que se hubiera impedido a la FEPelota participar en la votación y adujo que cualquier otro miembro de la gestora lo podría haber hecho en representación.

El reconocimiento de Euskadi en pelota vasca se allanó gracias a la reforma de la Ley del Deporte aprobada en 2022, que posibilita a las federaciones autonómicas participar en el ámbito internacional en disciplinas con arraigo histórico y social.

Esa medida fue un compromiso adoptado entre el PSOE y el PNV para que la formación nacionalista vasca apoyara la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en 2019. EFE