El responsable de la IA en EEUU cree que regulación federal sería "herida autoinfligida"

Davos (Suiza), 21 ene (EFECOM).- El zar de las criptomonedas y la inteligencia artificial del gobierno de Estados Unidos, David Sacks, ha dicho hoy en el Foro de Davos que una regulación a nivel federal de estos sectores en el país podría suponer una "herida autoinfligida" que podría frenar la innovación y llevar al país a perder su hegemonía.

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial, el magnate de origen sudafricano, fundador de la empresa de inversiones Craft Ventures, ha admitido que hay presiones para que Estados Unidos aborde a nivel federal la regulación de la IA y de las criptomonedas, frente a la situación actual con "50 estados que trabajan cada uno por su cuenta".

Pero dicha regulación federal casi con toda seguridad llevaría a Estados Unidos a perder la carrera frente a otros contrincantes, ha dicho Sacks, que ha aplaudido la actitud del presidente estadounidense, Donald Trump, en relación con este sector. EFECOM