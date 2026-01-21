Covite denuncia la concesión de terceros grados "fraudulentos" a dos etarras

San Sebastián, 21 ene (EFE).- El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado este miércoles la concesión de terceros grados "fraudulentos", sin arrepentimiento ni desvinculación de la izquierda abertzale, a los miembros de ETA Arkaitz Agirregabiria del Barrio y Jon González González.

Covite sostiene en un comunicado que ambos presos "han accedido al tercer grado, a pesar de no haberse desvinculado del entramado político y social de la izquierda abertzale que sigue legitimando el terrorismo de ETA".

En su nota, el colectivo de víctimas opina que el Gobierno Vasco "demuestra una alarmante falta de transparencia sobre algunas cuestiones de la gestión penitenciaria de los presos de ETA", incluso sobre "los destinos laborales o formativos de presos con órdenes de alejamiento de sus víctimas".

Todo ello, según denuncia, "en el marco de una política penitenciaria que continúa avanzando en la dirección marcada por la izquierda abertzale: vaciar las cárceles de etarras sin exigirles el arrepentimiento, requisito legal ineludible para acceder al tercer grado".

En este contexto, asegura que los dos presos de ETA citados "continúan vinculados activamente a la izquierda abertzale" y son "exhibidos públicamente por organizaciones como Sare y Etxerat".

Ha desvelado además que ambos figuran en la última lista actualizada de Etxerat, "que recoge a los presos de ETA adscritos a la órbita de Sortu" y a los que califican como "presos políticos".

Covite explica además que en el caso de estos dos presos la progresión de grado "se sustenta en cartas manuscritas privadas en las que los presos expresan fórmulas genéricas de reconocimiento del daño causado, renuncia a la violencia y compromiso con vías democráticas".

Unas declaraciones que, para Covite, "carecen de credibilidad cuando no van acompañadas de hechos objetivos que las respalden".

Este colectivo de víctimas detalla además que, aunque los informes penitenciarios "aluden a una supuesta actitud empática hacia las víctimas, sentimientos de culpabilidad y voluntad de reparación", ninguno de estos elementos "sustituye el requisito legal esencial del arrepentimiento real, que implica necesariamente la ruptura con los entornos políticos y sociales que siguen justificando públicamente la trayectoria criminal de ETA".

"No se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentido, puesto que se lo prohíben expresamente desde hace muchos años, y se encargan de recordarlo públicamente cada cierto tiempo", ha zanjado la presidente de Covite, Consuelo Ordóñez, quien ha aclarado que comprobar si un preso de ETA está verdaderamente arrepentido resulta "sencillo" porque desde ese momento "queda automáticamente apartado de los entornos de la izquierda abertzale".

Ordóñez ha criticado además que la consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, no haya cumplido aún su compromiso adquirido el pasado noviembre de "mejorar la información a las víctimas del terrorismo" sobre determinados beneficios penitenciarios a presos de ETA.

En concreto, Covite solicita al Gobierno Vasco datos sobre cuántos de estos reclusos se han acogido al artículo 117 del Reglamento Penitenciario, una vía excepcional que permite a presos clasificados en segundo grado (que no pueden progresar al tercero porque les falta el requisito de cumplimiento de al menos la mitad de la condena) disfrutar de beneficios propios del tercero".

"No se puede hablar de transparencia mientras se oculta información relevante sobre decisiones penitenciarias que afectan directamente al derecho de las víctimas a la justicia", ha finalizado Ordóñez. EFE