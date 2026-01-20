Las aerolíneas esperan indicaciones de la AESA tras dos meses sin actividad a Venezuela

Madrid, 20 ene (EFECOM).- Las aerolíneas españolas están pendientes de las instrucciones de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) cuando se cumplen dos meses, el próximo día 22, de las primeras suspensiones de vuelos a Venezuela por la tensa situación que se vive en la zona del Caribe sur.

El panorama, por el momento, no ha cambiado tras la intervención por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero para deponer al presidente del país, Nicolás Maduro.

La AESA, igual que la Agencia Europa de Seguridad Aérea (EASA), mantienen su recomendación de no sobrevolar la zona aérea de Maiquetía (el espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental) al menos hasta el próximo 31 de enero. De momento no ha levantado su alerta.

La Agencia de Seguridad Aérea de Estados Unidos (FAA en sus siglas en inglés) emitió el pasado 4 de enero un nuevo aviso ("notam" en el lenguaje aeronáutico) sobre la situación "potencialmente peligrosa" en la región de Maiquetía "a todas las altitudes debido a la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo el sobrevuelo, la llegada y la salida", dice este aviso, que se extiende hasta el 2 de febrero, tal como figura en la web de la FAA.

Iberia anunció el 22 de diciembre la cancelación de sus vuelos a Venezuela después de la alerta de la primera alerta de la FAA para no sobrevolar la zona de Caracas y el Caribe sur debido a esa situación en la región por la escalada de la tensión entre los Gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro, que acabó con la deposición del presidente venezolano.

Al anuncio de la compañía del grupo IAG siguieron los de Air Europa y Plus Ultra, además de los de otras compañías europeas, entre ellas la portuguesa Tap y la turca Turkish.

Con estas cancelaciones, la operativa aérea entre España y Venezuela se mantiene a cero.

Iberia tiene habitualmente cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), las mismas que Air Europa, en tanto que Plus Ultra cuenta con cuatro (una de ellas entre Tenerife y la capital venezolana).

Plus Ultra, la aerolínea con fuertes vínculos con Venezuela y con sede en Madrid, tiene un acuerdo ACMI (de arrendamiento de aeronaves y tripulaciones) con la venezolana Laser, que opera vuelos entre Madrid y Caracas los días de la semana en que no vuela Plus Ultra y que igualmente se mantienen cancelados.

La igualmente venezolana Estelar, que opera con aviones de Iberojet (del grupo español Avoris), también en virtud de un ACMI, suspendió también las operaciones con Venezuela.

Para las aerolíneas que enlazan Madrid con Caracas el peso de este segmento en el negocio es desigual: para Iberia apenas representa el 1,7 % de los asientos de largo radio (126.000 a Venezuela sobre 7,46 millones en 2025), y para Air Europa "supone muchas pérdidas y muchos problemas para los usuarios", según su presidente, Juan José Hidalgo.

Sin embargo, Plus Ultra, que tampoco ha facilitado cifras, tiene su negocio muy concentrado en América Latina y, especialmente, en Venezuela.

Por su lado, Laser (que alquila los aviones y tripulaciones de Plus Ultra) cuenta con cuatro y Estelar (con aviones de Iberojet bajo arrendamiento), con tres.

Tras anunciar las suspensiones, las tres aerolíneas españolas, la portuguesa TAP, las colombianas Avianca y Latam, la brasileña Gol y la turca Turkish Airlines recibieron la suspensión de sus licencias de vuelo en Venezuela por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). EFECOM