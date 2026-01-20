La Policía adquiere balizas V-16, fundas anti-hurto y programas informáticos para la lucha contra el narcotráfico

Cerca de cinco millones de euros se destinaron a nuevos programas informáticos orientados a intensificar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el Campo de Gibraltar, según el anuncio de formalización publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Estas adquisiciones forman parte de un paquete de adjudicaciones de la División Económica y Técnica de la Policía Nacional que tiene como objetivo reforzar la seguridad y las capacidades de investigación de las fuerzas policiales en uno de los puntos críticos para el movimiento de drogas en España.

De acuerdo con lo informado por el BOE y consignado por diversos medios nacionales, la adjudicación principal se centra en cuatro lotes de software especializado en investigación y análisis forense digital. Estos programas están diseñados para fortalecer la protección de los sistemas informáticos de la Policía Nacional y facilitar labores de detección, análisis y recopilación de pruebas en delitos relacionados con el tráfico de drogas y actividades delictivas asociadas al crimen organizado.

El procedimiento de contratación, detalló el BOE, se realizó bajo la fórmula negociada sin publicidad, amparado por la “imperiosa urgencia” que indica el artículo 32.2.C de la Directiva 2014/24/UE. Dicha vía se justificó debido a la necesidad de dar una respuesta rápida ante los desafíos crecientes que enfrenta el Campo de Gibraltar, zona señalada frecuentemente como foco de operaciones de redes criminales dedicadas al narcotráfico hacia Europa.

Junto con el anuncio sobre el refuerzo de los sistemas digitales, el boletín oficial recogió la adquisición de balizas V-16 conectadas. Estas balizas, empleadas para preseñalización en carretera, serán incorporadas a los vehículos de la flota de la Policía Nacional, tras la adjudicación del contrato a una pequeña y mediana empresa de Valencia. El coste unitario de estos dispositivos resultó de 21,10 euros, según detalló el BOE.

Las compras formalizadas por la División Económica y Técnica incluyen también 12.000 fundas anti-hurto y 13.000 porta-cargadores destinados a la pistola de dotación Heckler & Koch USP Compact. El valor de este lote específico ascendió a 669.000 euros, contemplando la dotación para agentes desplegados en zonas de alta conflictividad asociada al narcotráfico y el crimen organizado.

El medio consignó que estas acciones buscan intensificar la respuesta policial ante el incremento de la actividad delictiva en el Campo de Gibraltar, donde la presión de las organizaciones criminales obliga a adaptar y modernizar continuamente los recursos materiales y digitales de la fuerza. El refuerzo de equipos incluye tanto herramientas físicas, como las mencionadas fundas y porta-cargadores, como soluciones tecnológicas avanzadas para el rastreo, investigación y procesamiento de pruebas digitales.

Según publicó el BOE, la coordinación de estos contratos se enmarca dentro de una estrategia de seguridad integral, que pretende blindar las infraestructuras policiales ante las sofisticadas técnicas que emplean los grupos dedicados al tráfico ilegal de drogas. Dicha estrategia se nutre de experiencias previas y de la evaluación constante de los riesgos que enfrenta la región del Campo de Gibraltar.

Los responsables de la División Económica y Técnica han insistido, según detalla el BOE, en que la actualización tanto del material logístico como de los sistemas de software se vuelve un elemento central para garantizar la eficacia de la actuación policial en escenarios donde la delincuencia organizada emplea métodos cada vez más complejos y digitalizados.

La inversión aprobada y sus diferentes partidas muestran un enfoque orientado tanto a una protección reforzada de los agentes como a la mejora de las capacidades técnicas de investigación. Las adquisiciones, de acuerdo con el BOE, responden a una demanda creciente de recursos adaptados a entornos de alta exigencia operativa, donde la agilidad y la adecuación tecnológica resultan determinantes.

Además de los elementos vinculados directamente a la lucha antinarcóticos, los dispositivos de preseñalización V-16 contribuyen a una mayor visibilidad y seguridad para los vehículos policiales en casos de incidentes en la vía pública. El adquirido software de análisis forense y otros materiales técnicos se suman a una dotación cada vez más diversificada, que busca cubrir aspectos tanto tradicionales como innovadores en la labor diaria de la Policía Nacional.

La publicación de estos contratos en el BOE generó repercusiones en los ámbitos policiales y administrativos, donde se destacó la importancia del fortalecimiento de los instrumentos de trabajo ante la evolución de las amenazas criminales en el sur de España. Según consignó el BOE, la implementación de estos nuevos recursos persigue cerrar brechas existentes y anticipar adaptaciones frente a futuras necesidades operativas en el contexto del Campo de Gibraltar.