Espana agencias

La Policía adquiere balizas V-16, fundas anti-hurto y programas informáticos para la lucha contra el narcotráfico

La División Económica y Técnica formalizó varias compras de equipos y herramientas digitales valuadas en casi cinco millones de euros, justificando la urgencia para reforzar la seguridad y las capacidades en investigaciones criminales en el Campo de Gibraltar

Guardar

Cerca de cinco millones de euros se destinaron a nuevos programas informáticos orientados a intensificar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el Campo de Gibraltar, según el anuncio de formalización publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Estas adquisiciones forman parte de un paquete de adjudicaciones de la División Económica y Técnica de la Policía Nacional que tiene como objetivo reforzar la seguridad y las capacidades de investigación de las fuerzas policiales en uno de los puntos críticos para el movimiento de drogas en España.

De acuerdo con lo informado por el BOE y consignado por diversos medios nacionales, la adjudicación principal se centra en cuatro lotes de software especializado en investigación y análisis forense digital. Estos programas están diseñados para fortalecer la protección de los sistemas informáticos de la Policía Nacional y facilitar labores de detección, análisis y recopilación de pruebas en delitos relacionados con el tráfico de drogas y actividades delictivas asociadas al crimen organizado.

El procedimiento de contratación, detalló el BOE, se realizó bajo la fórmula negociada sin publicidad, amparado por la “imperiosa urgencia” que indica el artículo 32.2.C de la Directiva 2014/24/UE. Dicha vía se justificó debido a la necesidad de dar una respuesta rápida ante los desafíos crecientes que enfrenta el Campo de Gibraltar, zona señalada frecuentemente como foco de operaciones de redes criminales dedicadas al narcotráfico hacia Europa.

Junto con el anuncio sobre el refuerzo de los sistemas digitales, el boletín oficial recogió la adquisición de balizas V-16 conectadas. Estas balizas, empleadas para preseñalización en carretera, serán incorporadas a los vehículos de la flota de la Policía Nacional, tras la adjudicación del contrato a una pequeña y mediana empresa de Valencia. El coste unitario de estos dispositivos resultó de 21,10 euros, según detalló el BOE.

Las compras formalizadas por la División Económica y Técnica incluyen también 12.000 fundas anti-hurto y 13.000 porta-cargadores destinados a la pistola de dotación Heckler & Koch USP Compact. El valor de este lote específico ascendió a 669.000 euros, contemplando la dotación para agentes desplegados en zonas de alta conflictividad asociada al narcotráfico y el crimen organizado.

El medio consignó que estas acciones buscan intensificar la respuesta policial ante el incremento de la actividad delictiva en el Campo de Gibraltar, donde la presión de las organizaciones criminales obliga a adaptar y modernizar continuamente los recursos materiales y digitales de la fuerza. El refuerzo de equipos incluye tanto herramientas físicas, como las mencionadas fundas y porta-cargadores, como soluciones tecnológicas avanzadas para el rastreo, investigación y procesamiento de pruebas digitales.

Según publicó el BOE, la coordinación de estos contratos se enmarca dentro de una estrategia de seguridad integral, que pretende blindar las infraestructuras policiales ante las sofisticadas técnicas que emplean los grupos dedicados al tráfico ilegal de drogas. Dicha estrategia se nutre de experiencias previas y de la evaluación constante de los riesgos que enfrenta la región del Campo de Gibraltar.

Los responsables de la División Económica y Técnica han insistido, según detalla el BOE, en que la actualización tanto del material logístico como de los sistemas de software se vuelve un elemento central para garantizar la eficacia de la actuación policial en escenarios donde la delincuencia organizada emplea métodos cada vez más complejos y digitalizados.

La inversión aprobada y sus diferentes partidas muestran un enfoque orientado tanto a una protección reforzada de los agentes como a la mejora de las capacidades técnicas de investigación. Las adquisiciones, de acuerdo con el BOE, responden a una demanda creciente de recursos adaptados a entornos de alta exigencia operativa, donde la agilidad y la adecuación tecnológica resultan determinantes.

Además de los elementos vinculados directamente a la lucha antinarcóticos, los dispositivos de preseñalización V-16 contribuyen a una mayor visibilidad y seguridad para los vehículos policiales en casos de incidentes en la vía pública. El adquirido software de análisis forense y otros materiales técnicos se suman a una dotación cada vez más diversificada, que busca cubrir aspectos tanto tradicionales como innovadores en la labor diaria de la Policía Nacional.

La publicación de estos contratos en el BOE generó repercusiones en los ámbitos policiales y administrativos, donde se destacó la importancia del fortalecimiento de los instrumentos de trabajo ante la evolución de las amenazas criminales en el sur de España. Según consignó el BOE, la implementación de estos nuevos recursos persigue cerrar brechas existentes y anticipar adaptaciones frente a futuras necesidades operativas en el contexto del Campo de Gibraltar.

Temas Relacionados

Policía NacionalNarcotráficoDivisión Económica y TécnicaBoletín Oficial del EstadoValenciaCampo de GibraltarSeguridadProgramas informáticosFundas anti-hurtoFlota de vehículosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El PP no garantiza su apoyo al decreto del escudo social y admite que la gestión del accidente de Adamuz aleja el 'sí'

El PP no garantiza su

La Bolsa española gana el 1,18 % tras reducirse las tensiones arancelarias y geopolíticas

Infobae

Óscar López dice que se aplicará "tan pronto como sea posible" la jornada de 35 horas

Infobae

El británico Watson se impone en el prólogo y estrena el maillot de líder

Infobae

Partido gobernante de Taiwán pide "lealtad" a oposición para aprobar presupuesto de 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el Govern abre un expediente a Renfe por no prestar servicio de Rodalies esta mañana

¿Podría Julio Iglesias estar incurriendo en un delito por compartir las conversaciones de WhatsApp con sus exempleadas sin su consentimiento?

El Supremo obliga a Mapfre a indemnizar a un camionero por el robo de su mercancía porque la cláusula sobre vigilancia “estaba en minúsculas”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cada vez se paga más por los coches, pero meten más plástico y menos piezas de calidad”

Bernat Escolano, mecánico: “Estas 4 averías las puedes detectar sin tener ni idea de mecánica”

ECONOMÍA

Los autónomos franceses e italianos

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 22 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 22 de enero

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate