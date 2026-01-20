Espana agencias

El precio de las habitaciones marca 521 euros/mes y Cataluña y Madrid lideran los importes

Madrid, 20 ene (EFECOM).- El precio de una habitación en España cuesta de media 521 euros al mes, un 62 % más que hace 5 años y un 97 % más respecto a hace 10 años, según un estudio realizado por el portal inmobiliario Fotocasa.

Respecto al último año, la subida es solo del 0,1 % pero el precio alcanzado, los 521 euros/mes de diciembre de 2025, es el importe mensual más alto detectado en los últimos 10 años de análisis, indica en un comunicado el portal, que comercializa más de 1.500.000 pisos en venta y alquiler.

Los precios más elevados se dan en Cataluña (638 euros/mes); Madrid (608 euros); Baleares (580 euros) y País Vasco (580 euros).

Los mayores incrementos por comunidades autónomas se dieron en Castilla-La Mancha (12,5 %); Cantabria (8,2 %) y Extremadura (8 %).

Por ciudades, son cuatro las que superan los 600 euros al mes: Sant Cugat del Vallès (722 euros); Barcelona capital (666 euros); Bilbao (638 euros) y Madrid capital (633 euros).

En 50 de las 59 ciudades se observaron aumentos frente al año anterior, siendo los más destacados los de Talavera de la Reina (26,3 %); Burgos capital (26,3 %); Villaviciosa de Odón (25,7 %) o Pozuelo de Alarcón (19,6 %).

Por distritos, en el caso de Madrid los más caros, por encima de los 700 euros al mes, son Chamartín (724 euros/al mes), Chamberí (705 euros) y Retiro (700 euros).

En el caso de Barcelona, solo un distrito tiene el precio por encima de los 700 euros al mes: Sarrià - Sant Gervasi con 708 euros al mes.

Según Fotocasa, el precio de la vivienda compartida ha experimentado incrementos muy abultados desde la pandemia y el presupuesto de los inquilinos, especialmente de jóvenes y estudiantes, está muy tensionado suponiendo un gran esfuerzo salarial, por lo que, aunque la demanda siga elevada, los precios se mantienen iguales que en 2024.

Asimismo, su directora de Estudios, María Matos, agrega que el alquiler de habitaciones se ha convertido para muchos en una solución forzada ante la imposibilidad de acceder a una vivienda completa.

En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado nuevas medidas en materia de vivienda que buscan que la suma de las rentas de alquiler de las habitaciones no superen el precio total de alquilar la vivienda completa. EFECOM

